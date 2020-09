Mon enfant est influençable : 3 façons de modifier son comportement

Texte de Nadine Descheneaux

Est-ce que votre enfant suit les autres et se laisse facilement influencer et entraîner par ses pairs? Voici trois façons de modifier son comportement.

Faire comme les autres… mais pas toujours!

Il est normal pour votre enfant d’avoir des modèles. Vous en êtes un vous-même, tout comme ses frères, ses sœurs, ses camarades, etc. Toutefois, vous devez lui apprendre à faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises influences. Discutez des conséquences qu’il peut y avoir à copier les autres en posant des questions qui ouvrent sur la réflexion : « Si tu fais comme ton ami Simon et que tu bouscules les autres, qu’est-ce qui peut t’arriver? », « A-t-on besoin d’être pareils pour être amis? », etc.

Valoriser son unicité sans blâmer les autres

En valorisant son estime de soi et en soulignant ce qui le rend unique  (Nouvelle fenêtre) , vous aidez votre jeune à bâtir sa confiance en ses moyens. Il développe ainsi sa personnalité et, du même coup, vous lui faites comprendre qu’il est important et que vous l’aimez comme il est. Ne dénigrez pas systématiquement tout ce qui provient d’une autre personne (intérêt pour un jeu en particulier, utilisation d’un nouveau vocabulaire, manière de se vêtir, etc.), car cela pourrait avoir l’effet inverse.

Apprendre à dire non

Un enfant devient influençable quand il est incapable de dire non et de mettre ses limites. Vous devez donc lui apprendre à le faire correctement. Dire non, c’est être assez confiant pour faire un choix pour soi-même si d’autres en font un autre. C’est aussi agir en ayant réfléchi. C’est un processus qui demande de la pratique.

