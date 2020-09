TDAH : les étapes du diagnostic

Texte de Nadine Descheneaux

Suspectez-vous que votre enfant présente un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou impulsivité  (Nouvelle fenêtre) (TDAH), mais vous ne savez pas qui consulter en premier? On vous aiguille sur les démarches à entreprendre pour obtenir un diagnostic précis.

1. Les symptômes d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité doivent être présents depuis au moins six mois et être persistants, fréquents et plus sévères que chez les autres enfants du même âge. Ces observations peuvent être faites par les parents, les enseignants ou d’autres spécialistes travaillant à l’école avec l’enfant.

2. Une consultation auprès de votre médecin de famille est ensuite nécessaire. Celui-ci pourrait poser un diagnostic, mais il aura besoin d’une expertise afin de prescrire les soins dont votre enfant a réellement besoin.

3. Pour obtenir un diagnostic précis et un tableau représentant les défis et la situation de votre enfant, il devra se soumettre à une évaluation complète auprès d’un neurologue, neuropsychiatre, neuropsychologue ou autre spécialiste qualifié que vous recommandera votre généraliste. Il est aussi possible de trouver des ressources en consultant différentes associations  (Nouvelle fenêtre) . Votre centre local de services communautaires (CLSC  (Nouvelle fenêtre) ) peut aussi vous donner un coup de main, mais vous pouvez également opter pour le système privé.

4. Quand votre médecin de famille aura les résultats des tests et le bilan des observations, il pourra convenir avec vous des soins ou de la médication à donner à votre enfant.

Voici d'autres articles sur le même sujet qui pourraient vous intéresser :