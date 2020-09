Mon enfant frappe : que faire?

Texte de Nadine Descheneaux

Un enfant frappe quand il n’arrive pas à exprimer ce qu’il ressent lorsqu’il est contrarié. Vous devez l’aider à mieux contrôler ses  (Nouvelle fenêtre) émotions sans utiliser la violence physique.

1. Réagir rapidement en étant constant. Il est nécessaire de réagir chaque fois qu’il frappe quelqu’un. Votre constance donne de l’importance à vos interventions. Il comprendra que vous ne tolèrerez jamais la violence de sa part.

2. Verbaliser votre désaccord. Quand votre petit utilise la violence, accroupissez-vous pour être à sa hauteur et nommer le comportement fautif : « Tu as le droit d’être fâché, mais je n’accepte pas que tu me frappes. » Demandez-lui d’arrêter.

3. Imposer un retrait. Choisissez un endroit où votre enfant doit se retirer pour retrouver son calme. S’il continue de frapper, il se pourrait que votre enfant cherche à attirer votre attention. Certains spécialistes  (Nouvelle fenêtre) proposent de prendre votre enfant dans vos bras pour l’étreindre solidement jusqu’à ce qu’il se calme.

4. Faire un bilan et lui apprendre à mettre des mots sur ce qu’il veut. Un enfant qui frappe n’arrive pas à exprimer correctement ses émotions. Reformulez ce qu’il a vécu pour l’aider à élargir son vocabulaire émotionnel.

5. Miser sur le renforcement positif. Chaque fois que votre enfant arrive à exprimer ses sentiments ou qu’il contrôle ses élans de colère, félicitez-le.

