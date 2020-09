Vous cherchez des idées pour occuper les enfants à la maison? Voici des livres de loisirs pour bricoler!

Titre : Fabrique tes bombes pour le bain

Auteurs : Collectif des livres Klutz

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans, avec une personne adulte

Résumé : Un coffret avec livret explicatif et ingrédients pour réaliser 12 bombes effervescentes pour le bain.

Mon avis : J’adore les bombes qui dégagent des bulles dans le bain; alors je les ai réalisées moi-même! Attention : il faut s’assurer de bien suivre les quantités indiquées pour ce qui est des ingrédients secs; il se peut aussi qu’il faille ajouter un peu plus de glycérine que ce qui est demandé. Mais en fin de compte, je l’ai réussi, mon dauphin bleu! Et l’effervescence, expliquée scientifiquement dans le livre, a fonctionné dans l’eau de mon bain.

Trois livres de l’auteur Tristan Demers

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Cet auteur est très apprécié des jeunes pour ses livres et ses BD, ses rencontres dans les écoles, ses spectacles et émissions télévisées… Nul doute qu’il les connaît assez bien pour savoir ce qui les passionnera en matière de passe-temps. En tout cas, il sait faire appel à leur imaginaire, à leur créativité et à leurs habiletés manuelles par ces bricolages, ces dessins et des jeux… Voici trois propositions, toutes signées Tristan Demers.

Titre : Créatifs et complices : 52 rendez-vous parent-enfant pour lâcher son fou!

Éditions : La Semaine  (Nouvelle fenêtre)

Mon avis : Divisé en trois sections – « On dessine! », « On joue! » et « On bricole » –, ce livre n’offre pas que de simples suggestions. Il met en lien des activités manuelles avec la curiosité. Par exemple, la section « On dessine! » suggère aux parents d’explorer, sur Internet ou dans des livres, les artistes et les styles afin de les reconnaître et même d’essayer leurs techniques! Plusieurs des propositions ajoutent une bulle « Le + pour nos enfants » indiquant une compétence transversale que les artistes en herbe acquerront par cette activité. J’ai adoré les idées nouvelles découvertes dans la partie DIY (Faites-le vous-même); ingénieuses et amusantes, elles plairont aux bricoleurs et aux bricoleuses!

---

Titre : BAM : transformer l’ordinaire en extraordinaire

Éditions : Les éditions de la Bagnole  (Nouvelle fenêtre)

 (Nouvelle fenêtre)

Mon avis : Wow! Que j’aimerais avoir du temps pour bricoler ces projets artistiques, comme un panneau de rangement pour mon bureau, un support à casquettes pour l’entrée ou un présentoir à bonbons pour la prochaine fête! Je serais certaine de bien les réussir grâce aux explications par étapes, illustrées avec photos, et les astuces et trucs proposés par l’auteur et ses jeunes collaboratrices et collaborateurs bien connus du jeune public.

---

Titre : Dessiner c’est facile! (tomes 1, 2 et 3)

Illustrateur : Michel Grant

Éditions : Les éditions de la Bagnole  (Nouvelle fenêtre)

Mon avis : Les enfants, dès l’âge de 4 ans, aimeront dessiner, étape par étape, les personnages amusants, les animaux, les monstres, les véhicules et les objets proposés dans ces trois tomes. Je vous avoue que, personnellement, même nulle en dessin, j’arrive à de bons résultats; c’est bon pour l’estime de soi!

Titre : Souris! Et raconte ton histoire.

Autrice et illustratrice : Raina Telgemeier

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les jeunes à partir de : 8 ans

Résumé : Un journal interactif rempli d’idées pour créer une bande dessinée. L’autrice, aussi illustratrice, a plusieurs BD à son actif et est donc une guide parfaite.

Mon avis : Les jeunes à l’imagination débordante qui rêvent de coucher sur papier leurs histoires trouveront des trucs et des astuces pour mener à bien leur projet. Des pages blanches, des pages lignées, d’autres avec des cases, des exemples concrets pour écrire une BD! J’aime bien ce que l’autrice raconte de son histoire personnelle et sur ce qui l’a menée à créer Souris! Ça fait réaliser qu’on peut partir de notre réalité pour écrire une semi-fiction!

Titre : Pyramides : labyrinthes, aventure, histoire

Auteur : Graham White

Traduction et adaptation : Jean Roby et Christiane Laramée

Éditions : Broquet  (Nouvelle fenêtre)

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Les jeunes, que ce livre emmène en Égypte ancienne, doivent trouver leur chemin dans différents labyrinthes et déchiffrer des hiéroglyphes afin de remplir cette mission.

Mon avis : Un livre qui instruit les enfants tout en leur permettant de s’amuser. À travers neuf labyrinthes défile l’histoire des gens qui ont construit les pyramides : le plan, les chantiers, les tunnels, chambres intérieures et funéraires et la salle du trésor. J’ai eu l’impression de mettre les pieds en Égypte. Et découvrir un message secret est toujours si palpitant!