3 règles pour assurer l’harmonie dans une famille recomposée

Texte de Nadine Descheneaux

Dans votre nouvelle unité familiale, voici comment faire régner l’harmonie… le plus souvent possible.

1. Nouvelle famille = règles unifiées

Essayez de revoir les règles de votre nouvelle famille pour qu’elles soient les mêmes pour tout le monde. Même chose pour les responsabilités et les tâches : on partage équitablement. Ainsi, on évite les clans qui fonctionnent différemment et on crée une véritable alliance familiale. Un temps d’adaptation sera nécessaire, c’est normal.

2. S’écouter et réajuster au besoin

La recomposition familiale engendre différents défis et il est normal de devoir s’ajuster. On fait des conseils de famille où chacun et chacune prend la parole pour énoncer ce qui va bien et proposer des solutions pour ce qui cloche. Comme il n’existe pas de mode d’emploi précis, les essais et les erreurs font partie du cheminement. Ne les voyez pas comme des échecs, mais comme des occasions pour améliorer l’harmonie générale.

3. Espaces individuels et collectifs

Dans une famille recomposée, on partage… mais pas tout! Tout le monde doit avoir son propre espace pour se retrouver, les adultes comme les enfants. On permet aux enfants d’avoir certains jouets, jeux ou objets qu’ils ou elles ne prêtent pas (ou sous condition). Le respect est important!

Voici d'autres articles sur le même sujet qui pourraient vous intéresser :