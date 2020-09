Jalousie entre frères et sœurs : 4 trucs pour l’atténuer

Texte de Nadine Descheneaux

La jalousie chez les enfants est d’abord une émotion liée à la peur de perdre sa place, son importance ou même l’amour des parents.

1. Reconnaître les forces de chaque enfant

Chaque enfant est unique et a besoin que vous le reconnaissiez. Mieux encore, que vous le souligniez. En nommant ses forces, vous l’aidez à se construire une identité forte et confiante. L’enfant sent qu'on l'aime pour sa personne.

2. Éviter les comparaisons, la compétition et les injustices

Attention, ne comparez pas les qualités ou les aptitudes de vos enfants. Vous créeriez une ambiance compétitive où certains traits de caractère vaudraient mieux que d’autres. À éviter. Insistez plutôt sur le fait que la famille entière profite des bons côtés de chaque membre pour évoluer ensemble.

3. Offrir du temps en solo avec chaque enfant

Tout va vite dans votre quotidien, mais trouvez des moments pour passer du temps individuellement avec chaque enfant de la fratrie. Cet espace juste à vous vous permet de mieux connaître vos enfants.

4. Ne pas viser l’égalité à tout prix

L’égalité n’est pas une finalité. Apprenez-le aux enfants. Il faut plutôt viser d’être équitable  (Nouvelle fenêtre) et juste envers chaque enfant. Dans le livre Jalousies et rivalités entre frères et sœurs  (Nouvelle fenêtre) , d'Adèle Faber et Élaine Mazlish, on résume bien cette idée : « Les enfants n’ont pas besoin d’être traités tous pareils, mais d’être traités chacun spécialement. »

