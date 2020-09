Enfant mauvais perdant : 3 trucs pour devenir bon joueur

Texte de Nadine Descheneaux

Quand il perd, votre enfant ne veut plus jouer. Il boude. Il pique une colère. Pourtant, la défaite fait partie du jeu... et de la vie. S’il est mauvais perdant, voici comment l’aider à devenir bon joueur.

Viser le plaisir avant tout

Le but d’un jeu ne devrait pas être de gagner, mais bien de s’amuser. La nuance est importante. Encouragez le plaisir et non la compétition à tout prix. Proposez différents jeux pour varier les apprentissages ainsi que les forces et les aptitudes de chacun. À la fin d’une partie, le gagnant peut évidemment être content, c’est certain, mais il ne doit pas en profiter pour narguer les autres. On peut instaurer une tradition où tout le monde se félicite et se serre la main.

Ne pas le laisser gagner

Ce serait lui éviter de se confronter à la réalité. Il doit apprendre qu’il est impossible de toujours gagner, car beaucoup de jeux reposent aussi sur une grande part de hasard et de chance. On peut toutefois donner un handicap aux enfants plus âgés ou aux adultes. Certains jeux proposent même des versions pour les joueurs plus jeunes.

Souligner ses bons coups… même dans la défaite!

Tout au long d’une partie, on prend soin de souligner ses bons coups et ses efforts. Ainsi, le résultat final importe moins. L’enfant sent qu’on a relevé ses forces et il en est fier. Jouer, c’est apprendre  (Nouvelle fenêtre) . On devient tranquillement plus agile, plus observateur, plus stratégique, etc.

