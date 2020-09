Discipline : quoi faire quand rien ne fonctionne

Texte de Nadine Descheneaux

La discipline est un défi dans toutes les familles. Que faire quand aucune méthode ne semble fonctionner?

Oser  (Nouvelle fenêtre) changer! Une façon de faire peut ne pas convenir à votre plus jeune, mais fonctionner avec les autres. La discipline n’est pas une science exacte et elle exige de la flexibilité et une bonne dose d’essais et d’erreurs.

Réduire les interventions! Trop de règles amènent beaucoup d’interventions et… de confusion! C’est peut-être la raison pour laquelle vous avez l’impression que rien ne fonctionne. Essayez de cibler un objectif à la fois.

En parler! Souvent, vous pensez que vous êtes la seule personne dans votre situation ou vous craignez le jugement des autres. Osez ouvrir la discussion avec des proches ou même le personnel scolaire pour savoir ce que vous pourriez tenter comme approches nouvelles.

Souligner les bons coups! À ne voir que ce qui cloche, vous ne prenez peut-être pas assez de temps pour le renforcement positif. Félicitez tous les petits progrès au lieu d’attendre la perfection.

Aller chercher de l’aide! Il existe des livres, des associations et des ressources diverses (en psychologie, en travail social, en éducation spécialisée, en coaching familial, etc.) qui peuvent vous accompagner dans votre démarche. N’hésitez pas à y faire appel.

