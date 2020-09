Curio : du contenu éducatif pour les enfants, les parents et le corps enseignant

En réponse à la situation causée par la COVID-19, incluant les fermetures d’écoles, Radio-Canada/CBC rend accessible gratuitement à toutes et à tous, à travers le pays, sa plateforme éducative audiovisuelle Curio.ca.  (Nouvelle fenêtre)

En ce moment bien particulier, Radio-Canada vous propose de consulter ce site qui regroupe du contenu de qualité sélectionné par des professionnelles et des professionnels de Radio-Canada et de CBC.

Curio.ca est une plateforme par abonnement, destinée aux institutions scolaires du niveau primaire au postsecondaire au Canada. Vous pouvez exceptionnellement accéder aux milliers de reportages, documentaires, contenus audio ainsi qu’à des archives de Radio-Canada et de CBC dès maintenant. (Les chaînes BBC, National Geographic, Curio info et News in Review ne sont pas incluses.)

L’éventail des sujets couverts par Curio est très vaste, entre autres : santé  (Nouvelle fenêtre) , changements climatiques  (Nouvelle fenêtre) , racisme et discrimination  (Nouvelle fenêtre) , fausses nouvelles et désinformation  (Nouvelle fenêtre) , jeunesse et saines habitudes de vie  (Nouvelle fenêtre) . Vous y trouverez également des reportages et des émissions  (Nouvelle fenêtre) stimulantes et divertissantes.

Curio (Nouvelle fenêtre) , c’est :

de nouveaux titres ajoutés chaque semaine;



des ressources sur tous les sujets, pour tous les âges;

du contenu en français et en anglais;

du contenu sans aucun message publicitaire;

le sous-titrage pour personnes malentendantes;

du contenu arrimé aux programmes d'études de l'ensemble des provinces et territoires;

des questions et réponses sur le coronavirus  (Nouvelle fenêtre) .

Développement de la culture générale, stimulation des méninges, réflexion personnelle sur le monde qui nous entoure : voilà les grands axes de Curio.

Découvrez Curio en ligne : https://curio.ca/fr/accueil/  (Nouvelle fenêtre)