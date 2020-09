Photos de vos enfants sur le web : 5 conseils avant de publier

Texte de Nadine Descheneaux

Parce que vous avez un élan de fierté pour un exploit de votre enfant ou encore parce que vous souhaitez faire part d’un beau moment que vous avez passé ensemble, vous vous apprêtez à publier une photo en sa compagnie sur vos médias sociaux. Avant d’agir, suivez ces cinq conseils avisés parce que ce geste comporte bel et bien des risques.

1. Pensez-y deux fois

Dès la première photo que vous publiez de votre enfant, même bébé, vous commencez à créer son empreinte numérique. Tout ce que vous mettez en ligne laisse une trace et pourrait lui causer préjudice plus tard. Si certains médias sociaux vous permettent de supprimer des photos, sachez qu’ils peuvent parfois en garder une copie. Pour vous protéger, il faudrait que vous lisiez leurs politiques de confidentialité et d’utilisation au grand complet… mais qui le fait vraiment?

2. Faites preuve de jugement

Ne publiez pas de photo de votre enfant que vous refuseriez de montrer s’il s’agissait d’une photo de vous. Évitez celles qui sont embarrassantes ou dégradantes, et celles sur lesquelles on voit votre enfant nu (ou presque nu). Un petit de 2 ans en crise peut faire rire vos proches, mais qu’arrivera-t-il à 13 ans quand ses amis (ou ses ennemis!) découvriront cette photo?

3. Demandez l’autorisation

Avant de mettre en ligne une photo de votre jeune, demandez-lui sa permission, si son âge le permet. Si votre enfant n’est pas à l’aise avec le fait de la partager, respectez son choix. Ne publiez pas une photo d’un autre enfant sans l’autorisation de ses parents – même le fils trop mignon de votre frère. Ce n’est pas à vous de décider.

4. Vérifiez vos paramètres

Même si vos paramètres ne vous permettent pas de tout contrôler, vous pouvez tout de même limiter qui peut consulter votre profil ou votre compte. Par exemple, sur Facebook, il est possible d’autoriser seulement certaines personnes à voir vos photos ou encore de refuser que d’autres partagent ce que vous publiez.

5. Protégez vos infos

Évitez de géolocaliser vos publications et d’y inclure des renseignements importants (prénom, nom, date de naissance, adresse, école, etc.). Ces données pourraient notamment servir, même des années plus tard, à commettre une fraude ou un vol d’identité.

