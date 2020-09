Deux balados et cinq livres inspirants pour les filles et les garçons

Deux balados :

Cassie L. Rhéaume (voix), Les Studios Bakery (réalisation), Maylee Keo (illustrations) et La Puce à l’oreille (Nouvelle fenêtre) (production).

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : En moins de cinq minutes, ces balados présentent des femmes qui ont tracé leur chemin dans des milieux autrefois réservés aux hommes.

Ada Lovelace, Londonienne née au 19e siècle, est passionnée de chiffres et de machines automatisées. Avec l’inventeur Babbage, elle développe une machine à calculer qu’on pourrait qualifier de précurseure à l’ordinateur d’aujourd’hui, mais surtout, elle invente la recette pour la mettre en fonction : le premier programme informatique.

Katherine Johnson, née en 1918 en Virginie occidentale, aux États-Unis, est douée pour les mathématiques. Ingénieure spatiale à la NASA, elle calcule la trajectoire du vol spatial du premier Américain envoyé dans l’espace pour le programme Mercury et travaille aussi sur les missions Apollo 11 et Apollo 13. Elle est décédée le 24 février 2020, à 101 ans.

Mon avis : Le récit de leur vie s’écoute comme un conte : leur enfance, l’école, la famille, les joies, mais aussi les difficultés qu’elles rencontrent dans leur cheminement pour en arriver à leur vie professionnelle. La notion de ségrégation est abordée dans l’histoire de Katherine Johnson, femme noire dans un monde professionnel alors blanc. Les bruits de fond et des onomatopées rendent le balado léger à écouter pour les jeunes. Un pan de l’histoire présentant des modèles de femmes inspirants pour les jeunes d’aujourd’hui!

Et des livres…

Titre : Elle a persisté autour du monde : 13 femmes qui ont changé l’Histoire

Autrice : Chelsea Clinton

Illustratrice : Alexandra Boiger

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Mon avis : Il s’agit du récit de femmes qui m’étaient inconnues pour la plupart, venant de divers pays. On pourrait classer les récits en deux catégories : travailler dans un domaine réservé aux hommes, et comment atteindre ses rêves. Des citations éloquentes révèlent ces femmes. La morale de ce livre : prends la parole et crois en tes rêves.

---

Titre : Ada Lovelace

Autrice : Maria Isabel Sánchez Vegara

Illustratrice : Zafoulko Yamamoto

Traductrice : Françoise Major

Éditions : La courte échelle (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Mon avis : Les albums de la collection De petite À GRANDE comprennent de courts textes et des illustrations enfantines, mais l’histoire amène une discussion. Les lectrices et lecteurs plus avancés en apprendront davantage dans les dernières pages, où se trouve une photo. Autres titres de la collection : Rosa Parks, Marie Curie et Amelia Earhart.

---

Titre : 10 femmes qui ont changé l’histoire du monde

Auteur : Jean-Michel Billioud

Illustrateurs : Kaa illustrations (collectif de deux illustrateurs)

Éditions : Auzou (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Mon avis : Belle présentation pour ce grand livre aux pages cartonnées. Quatre rabats sur chaque double-page sont un plus pour les enfants avides de connaissances qui aiment manipuler les objets. Ils ajoutent des renseignements au texte principal.

---

Titre : Histoires du soir pour filles rebelles, tome 2

Autrices : Elena Favilli et Francesca Cavallo

Illustratrices : collectif d’illustratrices à travers le monde

Traductrice : Jessica Shapiro

Éditions : Guy Saint-Jean (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Mon avis : Le premier tome a fait un tabac dans le monde; voici le tome 2, qui présente 100 nouvelles figures féminines impressionnantes, aux professions parfois atypiques. Leur vie, de l’enfance jusqu’à leur accomplissement en tant qu’adultes, est racontée brièvement en une page. Après la lecture, on a le goût de mettre en application la citation d’Einstein « La vie, c’est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » J’y ai découvert Merritt Moore, qui me ressemble un peu : « Je veux briser tous les stéréotypes. Mon rêve est de continuer à concilier la physique et la danse. » C’est ce qu’on a fait, toutes les deux!

---

Titre : Dix filles allumées! 10 parcours inspirants

Autrices: Laïla Héloua et Corinne De Vailly

Illustratrice : Mika

Éditions : Bayard (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 10 ans

Mon avis : Mise en page attrayante avec différentes polices de caractères, des couleurs et des illustrations parsemées ici et là. Le ton avec lequel les autrices relatent le parcours de ces « filles allumées » est dynamique, la narration alternant avec des bulles écrites au je. On y retrouve des conseils encourageants à appliquer lors d’épisodes de doute et de découragement. Plus rien n’est inaccessible après cette lecture! De plus, il est intéressant de réaliser que les jeunes peuvent un jour croiser ces femmes, nées entre 1968 et 1996, et discuter avec elles.