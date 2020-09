TDAH : 8 trucs pour l’heure des devoirs

Texte de Nadine Descheneaux

L’heure des devoirs avec un ou une enfant TDAH peut être simplifiée grâce à ces huit trucs gagnants proposés par des parents qui vivent la situation soir après soir. Inspirez-vous !

Diviser les tâches

Décortiquez les devoirs par petites portions. Entre chacune, faites bouger votre enfant. Faites des exercices lever/plier/sauter, des sautillements sur place, une course sur un pied, etc.

Trouver votre routine

Il y a des enfants qui ont besoin de jouer dehors, de se reposer ou de prendre une douche avant de faire leurs devoirs, d’autres les font tout de suite en arrivant. Cela peut aussi dépendre de l’effet de la médication de votre enfant. Faites des essais pour déterminer la formule qui vous convient.

Être souple

Chaque jour est différent. Observez votre enfant au retour de l’école. Peut-être devrez-vous adapter votre routine pour ce soir. Il arrive à tout le monde d’être plus fatigué. Ne vous acharnez pas non plus. Si tout va mal, écrivez un mot à l’enseignant ou l’enseignante pour expliquer la situation.

Déposer un objet lourd sur ses jambes

Dans beaucoup de classes, les enfants ont accès à un animal lourd (un Manimo de la compagnie FDMT  (Nouvelle fenêtre) ) qui favorise la concentration. Faites pareil à la maison. Si vous n’avez pas ce compagnon, placez tout simplement un gros sac de riz sur les cuisses de votre enfant pendant qu’il travaille.

Varier les façons d’apprendre

Faites écrire les mots de vocabulaire ailleurs que sur une feuille : sur un tableau blanc, la porte-patio ou la vitre d’une table avec des crayons effaçables, sur un tableau avec une craie, etc.

Bouger

Faites épeler les mots en sautant sur place pour chaque lettre ou encore en montant ou en descendant un escalier.

Choisir le bon endroit

Créez une zone sans distractions au moment des devoirs. Éliminez tout ce qui risque de déconcentrer votre enfant.

Avoir tout sous la main. Pour éviter que votre jeune se lève et se désorganise, ayez tout le matériel nécessaire près de vous. Pensez aux crayons, mais aussi aux mouchoirs, à l’aiguisoir, aux ciseaux, à la colle, etc.