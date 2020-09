6 idées pour limiter le temps d’écran

Texte de Nadine Descheneaux

Difficile de se passer totalement des écrans, que ce soient les tablettes, la télévision, les téléphones intelligents ou les consoles de jeux vidéo. Il faut plutôt viser une utilisation saine et équilibrée. Pour vous guider, testez ces six idées pour limiter le temps d’écran chez vous.

1. Délimiter les cadres.

Cela peut être les plages horaires, le lieu d’utilisation, la durée maximum en continu et une heure couvre-feu. N’oubliez pas que vous devrez probablement adapter les règles selon les moments de l’année (les vacances versus l’année scolaire) et l’âge des enfants.

2. Montrer l’exemple.

Il est important d’être un modèle aussi pour vos enfants. Il est également le temps de revoir vos habitudes technologiques.

3. Accompagner vos enfants.

Aidez-les dans cette transition visant à diminuer le temps d’écran. Les laisser se débrouiller peut causer de la confusion. Proposez-leur d’autres options et d’autres sources de distraction et de stimulation. Bien vite, vos enfants n’auront plus besoin que vous les guidiez.

4. Valoriser leurs « autres » intérêts.

Quand les enfants s’amusent, bricolent, font des constructions en bloc ou toutes autres activités « sans écran », intéressez-vous à ces activités. Félicitez-les. Encouragez-les à continuer.

5. Diminuer graduellement.

Si une démarche de réduction du temps d’écran chamboule trop radicalement vos habitudes familiales, elle risque d’échouer ou de vous transformer en police qui surveille tout. Allez-y graduellement en coupant à certains moments de la journée, au début.

6. Ne pas parler négativement de la technologie.

Un discours négatif ne vous aidera pas à tenir vos enfants loin des écrans. Et puis, c’est faux : la technologie présente des possibilités géniales. Évitez de proclamer que les jeux vidéo, c’est mal, et que dessiner, c’est bien. Prônez l’équilibre. Faites des comparaisons. On pourrait ne manger que des pommes, sans jamais manger d’autres fruits. Mais c’est plus intéressant de varier. Même chose pour les activités.

