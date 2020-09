Arrêter de répéter : 5 façons d’y arriver

Texte de Nadine Descheneaux

Arrêter de répéter : un défi de taille pour tous les parents. Mais il est possible d’y arriver en mettant en place quelques stratégies. Les voici.

1. Précisez vos demandes. Ayez de la précision quand vous leur demandez d’adopter un comportement (Arrête de sauter !) ou d’accomplir une tâche (Range les jouets qui traînent dans le salon). De plus, évitez les messages flous qui comportent des négations (Ne fais pas de dégât !) et les indications vagues (Tiens-toi comme il faut !). Finalement, ne donnez pas trop de tâches en même temps, les petits risquent de tout oublier.

2. Choisissez le bon moment. Quand vous parlez à vos enfants, assurez-vous d’avoir toute leur attention. Votre message sera mieux capté. Demandez-leur de répéter ce que vous leur avez dit afin de vérifier si le message est bien compris.

3. Appliquez la conséquence. Au moment de nommer la tâche à faire, dites aussi ce qui arrivera si leur part du contrat n’est pas remplie. Ne multipliez pas les avertissements et agissez. Il est évidemment important de choisir une conséquence que vous serez en mesure de réaliser (Je vais ranger ton jouet pour une journée !) et non quelque chose de trop invraisemblable (Je vais jeter tes jouets !).

4. Ayez un support visuel. Les enfants aiment avoir des pictogrammes qui leur permettent de se souvenir de leurs tâches. Utilisez aussi vos doigts. Comptez sur ceux-ci en nommant ce que l’enfant doit faire. Par exemple : sortez le pouce et associez-y la consigne « faire ton lit », montrez ensuite votre index et dites « t’habiller ». Un truc pour activer leur mémoire !

5. Passez en mode solution. Demandez à vos enfants ce qui pourrait les aider. Leurs suggestions pourraient vous surprendre. À la garderie ou à l’école, il se peut que les enfants aient des stratégies facilitantes qui pourraient être reproduites à la maison.

