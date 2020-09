7 trucs pour être plus efficace le matin

Texte de Nadine Descheneaux

Ajouter des minutes dans votre journée est impossible, mais utiliser plus efficacement le temps dont vous disposez permet de vivre des matins plus joyeux. Voici sept trucs pour vous aider à bien commencer vos journées.

Prévision !

Préparez le maximum de choses la veille… ou même avant ! Sortez cinq paires de bas, cinq culottes, cinq chandails et cinq pantalons (ou jupes) pour tous les jours de la semaine. Fini le temps perdu à chercher les vêtements de vos enfants. Et ce conseil tient aussi pour vos propres tenues.

Nouvelles habitudes !

Quand les devoirs sont terminés, ajoutez deux simples tâches à l’horaire : ranger tout le matériel et déposer le sac près de la porte. C’est le temps aussi de sortir les vêtements pour l’éducation physique, trouver la flûte à bec ou le matériel pour le cours parascolaire, etc. Plus de panique à la dernière minute !

Préparation !

Pour épauler toute la petite famille, vous devez être en forme. Levez-vous au minimum15 minutes avant les enfants pour vous préparer en ne vous occupant que de vous !

Au boulot !

Chaque enfant doit connaître sa routine. Utilisez des pictogrammes si vous ne voulez pas toujours leur répéter les mêmes consignes.

Distribution !

En couple, il est important de se partager les tâches. Quand un parent fait les lunchs, l’autre peut s’occuper de laver la vaisselle du déjeuner. Si tout le monde sait ce qu’il a à faire, tout roule plus rondement.

Focus !

Pour être plus efficace, il faut réduire les distractions. À vous de déterminer ce qui fait perdre du temps à votre petite famille. Par exemple, cela voudra peut-être dire de fermer la télévision — du moins jusqu’à ce qu’il ne reste qu’à enfiler bottes et manteau — pour maximiser l’efficacité familiale.

Frigo futé !

Le dimanche, coupez tous les légumes et les fruits possibles. Ainsi, chacun peut ensuite préparer ses collations. Faites la même chose avec les lunchs à réchauffer et les sandwichs. Au besoin, apposez des étiquettes avec vos noms sur les plats. Le matin, vous n’aurez qu’à assembler les lunchs. Rapide !