Trois sorties en famille pour les Fêtes!

Quoi : Ça!,par Le Théâtre de Quartier  (Nouvelle fenêtre)

Ça! par Le Théâtre de Quartier Photo : Radio-Canada / Paul Patrick Charbonneau

Où : Théâtre Outremont, 1248, av. Bernard Ouest, Montréal

Quand : Jusqu’au 5 janvier à 11 h

Pour qui : Les enfants de 2 à 5 ans (et leurs parents)

Description : La comédienne-conteuse Milva Ménard invite les bouts de chou à écouter de courtes histoires où les personnages principaux sont des objets de leur quotidien, comme le toutou, la doudou, la suce, une poussette, le lit d’enfant. Le décor, l’éclairage et la musique intimistes les plongeront dans une atmosphère magique où le rêve et la fantaisie se côtoieront. La curiosité, la découverte et l’apprentissage sont la trame de fond de ce spectacle d’une durée de 45 minutes, sans entracte.

Prix : Tarif unique de 15 $ (enfants et adultes). Gratuité pour le ou la troisième enfant d’une même famille.

Achat des billets : 514 495-9944 ou en ligne  (Nouvelle fenêtre)

Quoi : À travers mes yeux,de Bouge de là  (Nouvelle fenêtre)

À travers mes yeux de Bouge de là Photo : Radio-Canada / Rolline Laporte

Où : Maison Théâtre, 245, rue Ontario Est, Montréal

Quand : Les 28, 29 et 30 décembre ainsi que le 5 janvier, à 11 h et 15 h, selon les jours Pour qui : Les enfants de 3 à 8 ans (et leurs parents) Description : Quatre danseuses s’amusent sur la scène avec de gros ballons qui ont l’air de boules d’ouate ou font des constructions avec différentes formes géométriques. Pendant ce temps, la lumière va et vient, créant des ombres. Le monde visuel se transforme au gré des lignes, des textures, des couleurs ou du noir et blanc, le tout sur de la musique, des percussions, des sons et des bruits. Les artistes réussissent à bien décrire la façon dont les enfants découvrent les objets et s’amusent avec eux. Durant les 40 minutes que dure ce spectacle, les enfants n’ont pas le temps de cligner des yeux et se laissent émerveiller par tout. Ils ne décrochent même pas pendant les quelques moments plus lents. C’est ludique, doux et ça fait sourire. Extrait du spectacle : Prix : Tarif unique de 17 $ plus taxes (enfants et adultes). Achat des billets : 514 288-7211 ou en ligne  (Nouvelle fenêtre) Quoi : Blizzard,de FLIP Fabrique  (Nouvelle fenêtre)

Blizzard de FLIP Fabrique Photo : Radio-Canada / Sébastien Durocher

Où : TOHU, 2345, rue Jarry Est, Montréal

Quand : Jusqu’au 5 janvier, à 14 h et 19 h 30, selon les jours

Pour qui : La famille avec enfants, adolescents et adolescentes

Description : C’est l’hiver, même sur la scène de la TOHU. La compagnie de Québec FLIP Fabrique a déjà fait ses preuves auprès du public québécois avec ses précédents spectacles Attrape-moi et Transit. Cette fois, les huit artistes entraînent le public dans un voyage de 70 minutes sans entracte où acrobaties et jongleries se mêlent à la poésie et à l’humour. Les enfants reconnaîtront la joie et la fébrilité qu’on ressent lors d’une tempête de neige, et les adultes s’en souviendront…

Prix :

Enfants jusqu’à 15 ans : de 15 $ à 24 $

Étudiants de moins de 25 ans : de 28 $ à 40 $

Personnes âgées de 65 ans et plus : de 31 $ à 46 $

Adultes : de 33 $ à 48 $

Achat des billets : 514 376-TOHU ou en ligne  (Nouvelle fenêtre)

À noter : Le Passeport des Fêtes  (Nouvelle fenêtre) permet d’acheter 6 billets pour le prix de 5