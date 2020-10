Suggestions de livres de Noël pour des enfants de 5 ans et plus

Titre : C’est moi l’espion de Noël

Autrice : Jean Marzollo

Illustrateur : Walter Wick

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans



Résumé : Une vingtaine de doubles pages de photos regroupant des dizaines d’objets; au bas, une énumération de ceux qu’on doit trouver : une horloge, un ourson qui sourit, une araignée, une clé… Un livre amusant qui développe le sens de l’observation. Des énigmes photographiques et des défis à relever. D’autres titres sont récemment parus, dont C’est moi l’espion du monde du frisson.



Mon avis : Avant d’aller au lit, quand ma fille avait 7 ou 8 ans, on s’amusait à trouver le maximum d’objets en un temps minimum dans les livres de cette collection « C’est moi l’espion ». Vingt ans plus tard, je suis certaine que ces bouquins sauront tout autant captiver vos enfants. Petite note : leur sens d’observation est très fort… les enfants gagnent souvent!

Titre : Le jouet brisé

Auteur : Louis Émond

Illustrateur : Jean-Luc Trudel

Éditions : de la Bagnole  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans



Résumé : Jérôme Trottier, sans-emploi depuis plusieurs mois, se fait engager, en décembre, pour incarner le père Noël dans un centre commercial. Cependant, depuis quelques jours, il arrive au travail en retard, ce qui rend son patron furieux au point qu’il le menace. Mais s’il connaissait la cause de ce retard, le patron serait plutôt fier de son employé, qui prend son rôle au sérieux!



Mon avis : Une magnifique histoire rappelant que la gentillesse a sa place toute l’année, mais encore plus en ce temps de Noël. On sent que l’auteur est un peu père Noël à ses heures, car ce conte fait du bien aux personnes qui le lisent...

Titre : Le noël du père Noël

Autrice : Camille von Rosenschild

Illustratrice : Alice Gravier

Éditions : de la Martinière jeunesse  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans



Résumé : Un soir, comme ça, le père Noël se demande : « Pourquoi, moi, je n’aurais pas de cadeau? » Il cherche réponse à sa question auprès de mère Noël et de son maître lutin. Ce dernier lui suggère qu’il n’a peut-être pas été sage et lui donne des conseils. Mais est-ce vraiment dans sa personnalité de recevoir des cadeaux? Serait-il plus heureux s’il en recevait?



Mon avis : Il s’agit d’un album au texte dense. L’histoire fait réfléchir et porte à la discussion. La forme du livre plaira : il a l’air d’un cadeau avec sa boucle qui dépasse au sommet!

Titre : La parfaite chasseuse de lutins

Autrice : Anne Charlebois

Illustratrice : Amandine Gardie

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans



Résumé : Béatrice, 7 ans, aime trouver des solutions aux problèmes du quotidien. Cet épisode la met aux prises avec deux lutins qui, par ruse, se sont infiltrés chez elle. Comme tout lutin avant Noël, ils multiplient les mauvais coups. La fillette tente de les capturer, mais ce n’est pas chose facile.



Mon avis : Ce septième titre de la série Béatrice est conçu pour les lectrices et lecteurs qui en sont à leurs premiers romans. Il comporte de gros caractères et plusieurs illustrations et thématiques qui concernent leur quotidien.

Titre : Affectueusement, père Noël

Autrice : Martha Brockenbrough

Illustrateur : Lee White

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 8 ans



Résumé : Encore cette année, la petite Lucie écrit au père Noël. Sa première lettre, écrite à 5 ans, contenait peu de mots. Mais les années passent et le texte est plus long. Il laisse maintenant transparaître un doute : « Pourquoi ton écriture ressemble-t-elle à celle de ma mère? » demande-t-elle au bonhomme à la barbe blanche.



Mon avis : J’aurais aimé avoir en main ce livre lorsque mes enfants avaient l’âge de Lucie, soit celui du doute. L’autrice met dans la bouche de la maman une réponse juste, quoique vague, mais qui satisfait Lucie. Au joli texte s’ajoutent les lettres de Lucie et les réponses du père Noël, insérées dans de petites enveloppes collées aux pages. Elles peuvent être manipulées par les enfants.

Titre : Le premier flocon

Auteur : Benoit Archambault

Illustrateur : PisHier

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 8 ans



Résumé : Quand arrivent les premiers froids, tous les yeux sont tournés vers Simon, qui a le don de déterminer si Noël sera blanc ou non. Ce jeune « météorologue » de 10 ans goûte au premier flocon qui tombe du ciel et, selon sa saveur, il indique le Noël à venir : plus il est sucré, plus Noël sera blanc. Mais cette année, il a raté ce premier flocon. Il devra trouver l’ingrédient secret à donner au lutin Cuisto qui concoctera un deuxième « premier flocon » essentiel pour annoncer les conditions météo au père Noël, qui menace d’annuler sa tournée par manque d’informations.



Mon avis : Premier tome de la série Les 4 saisons, de Benoit Archambault, Le premier flocon traite avec humour d’un sujet original. La facture visuelle est claire, aérée, la police de caractère est large avec les illustrations en noir et blanc et quelques phylactères. La collection plaira beaucoup aux garçons et aux filles de 8 ans et plus. Elle a aussi bien fait sourire la météorologue que je suis!

Titre : Le loup de Noël (livre CD)

Auteur : Claude Aubry

Illustrateur : Pierre Pratt

Narrateur : Michel Faubert

Chansons : le groupe Bon débarras

Éditions : La montagne secrète  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 9 ans



Résumé : C’est la veille de Noël. Un vieux loup, n’arrivant plus à chasser pour assurer sa pitance dans les champs et les montagnes, sent la mort le frôler. Le village, qui sent bon les odeurs des mets cuisinés pour le réveillon, semble être son dernier recours. Ce conte d’autrefois dépeint l’époque des enfants de chœurs et des paroissiens, de monsieur le curé et des messes en latin, des chants traditionnels et de la crèche où repose un petit Jésus de cire.



Mon avis : L’histoire lue par le conteur pourrait inquiéter les plus jeunes; mais en regardant les images et en se blottissant contre un adulte, les enfants voudront connaître le dénouement qui attend ce pauvre loup. C’est une belle initiation au folklore québécois. À la suite de la lecture du conte, on peut écouter 12 chansons et reels où l’on entend des cuillers, de l’accordéon et du violon. Toutes les sonorités d’un réveillon musical comme dans l’bon vieux temps!