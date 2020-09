Suggestions de livres de Noël pour les bouts de chou!

Titre : Noël mon imagier animé

Illustratrice : Ella Bailey

Éditions : Gallimard  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants de : 1 à 3 ans



Résumé : Un premier imagier au thème du temps des Fêtes : calendrier des sept jours précédant le 24 décembre, décorations, cadeaux, personnages mythiques (saint Nicolas, Befana, les rois) et Nouvel An.



Mon avis : Livre carré aux pages en carton parfait pour déjouer les menottes qui aimeront toutefois ouvrir les multiples volets dévoilant d’autres informations. Valeur sûre auprès des bouts de chou.

Titre : Petit papa Noël

Illustratrice : Annie Sechao

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 2 ans



Résumé : Le texte de la chanson classique Petit papa Noël défile au bas des pages agrémentées d’illustrations simples, douces et colorées. (Autre titre de la collection « P’tits Carrés » paru cet automne : Le renne au nez rouge)



Mon avis : Ce petit livre est idéal pour raconter tout en chantant ce beau texte classique aux bambins et bambines. Un format parfait avant d’aller au lit. Mais comme les pages ne sont pas en carton, à ne pas laisser entre les mains de tout jeunes enfants.

Titre : Cher père Noël, où est mon banjo?

Auteur : David Myles

Illustrateur : Murray Bain

Traductrice et adaptatrice : Marie-Jo Thério

Éditions : Bouton d’Or Acadie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans



Résumé : David répète son seul et même souhait au père Noël depuis des années, mais il n’a pas encore été exaucé. L’aura-t-il enfin, ce banjo qu’il espère tant? Ce conte est une adaptation des paroles d’une chanson anglophone dont la partition musicale fait partie des dernières pages du livre.



Mon avis : Une histoire teintée de l’anticipation et de l’excitation enfantine de Noël. La liste de souhaits des fillettes et garçons n’étant pas toujours respectée, s’ensuivent des joies et des peines qu’il faut savoir gérer! Si vous lisez la musique, chantez en famille avec la partition. Sinon, regardez la vidéo et apprenez la mélodie!





Titre : Samuel et la tuque de Noël

Auteur et autrice : Art Richard et Chantal Pelletier Richard

Illustratrice : Isabelle Léger

Éditions : Bouton d’Or Acadie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans



Résumé : Samuel rêve de devenir un des lutins du père Noël; mais comment faire, lui, petit garçon bien ordinaire? La vie et sa personnalité se chargeront de lui indiquer le chemin.



Mon avis : Cette histoire dépeint un des volets de la magie de Noël. Le courage, la générosité, la serviabilité et aller au-delà de ses craintes sont les thèmes de ce livre joliment illustré. La police de caractère utilisée est adaptée pour les jeunes dyslexiques : la base des lettres est plus lourde, les angles des formes sont moins droits, plus croches, ce qui améliore la lisibilité des lettres.

Titre : L’incroyable histoire du pull de Noël

Autrice et illustratrice : Jan Fearnley

Traductrice : Maïca Sanconie

Éditions : Gründ  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans



Résumé : Basile le moineau a très hâte à Noël. Pour s’occuper pendant la semaine, il enfile l’un de ses sept pulls et sort jouer dehors. À la façon d’un calendrier de l’avent (en commençant 7 jours avant Noël), le petit oiseau offre son pull de la journée aux animaux frigorifiés qu’il rencontre. Arrive la septième journée, celle de Noël. Il vient d’offrir son dernier pull, malgré le froid hivernal. Loin de chez lui, il s’endort sur le toit d’une maison et manque la visite d’un célèbre traîneau…



Mon avis : Un superbe album aux couleurs d’hiver et de Noël dont l’histoire se déroule dans la nature. Il met en scène des animaux, une valeur sûre auprès des bouts de chou. Le thème de la générosité est tout à fait dans l’esprit de Noël. Vraiment un beau cadeau à déposer sous le sapin.

Titre : Les bonshommes de neige sont éternels

Auteur et illustrateur : Thierry Dedieu

Éditions : du Seuil  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans



Résumé : Un bonhomme de neige est ami avec un écureuil, une chouette, un lapin et un hérisson. Un peu comme un éducateur en garderie, il organise des jeux, leur raconte des histoires et leur fait part de ses connaissances. Mais un jour, le printemps se pointe le bout du nez et il faiblit…



Mon avis : Une belle histoire d’amitié et d’espoir avec une touche de fantaisie. Les illustrations sont tellement réalistes qu’on dirait des photos. Un grand album magnifique.

Titre : Les amis qui fêtaient Noël

Auteur et illustrateur : Nicholas Oldland

Traductrice : Hélène Rioux

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans



Résumé : Voici une nouvelle aventure du trio bien-aimé de l’auteur : l’ours, l’orignal et le castor. La veille de Noël, ils s’affairent aux préparatifs pour célébrer cette fête qu’ils adorent. Mais ils ont oublié un élément : le sapin! Défenseur de la nature, l’ours s’oppose à la coupe des arbres. Est-ce que Noël sera compromis?



Mon avis : Une histoire simple et amusante avec un fond de conscience environnementale. Comment faire pour célébrer Noël sans mettre fin à la vie d’un sapin? J’aime bien l’idée de l’ours…