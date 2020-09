Coparentalité : former une équipe de parents

Texte de Nadine Descheneaux

Peu importe dans quel type de famille vous vivez (nucléaire, monoparentale ou recomposée), vous devez former une équipe avec l’autre parent afin d’être mutuellement en accord  (Nouvelle fenêtre) avec les décisions prises concernant l’enfant, de partager les responsabilités  (Nouvelle fenêtre) et de maintenir une relation basée sur le respect (de l’autre et des ententes communes).

Voici quelques défis de la coparentalité et des suggestions pour vous aider.

Former vraiment une équipe

Déterminez ensemble les valeurs que vous prônez, le type de discipline à inculquer à vos enfants, ainsi que les règles et les lignes directrices de votre famille. Ensuite, évaluez vos forces respectives et n’hésitez pas à vous accorder des tâches plus spécifiques selon vos capacités et aptitudes. Cela vous demandera peut-être de faire des compromis, mais rappelez-vous que vous faites le tout pour le bien-être de vos enfants et pour l’harmonie familiale.

Communiquer

C’est la clé! Les parents doivent communiquer souvent, faire des mises au point et parfois même réévaluer certains aspects de leur vie familiale. N’oubliez pas que votre coparentalité évoluera au fil des ans. Vous aurez à en discuter encore et encore. Ce défi peut être plus ardu quand les parents ne sont plus ensemble, mais trouvez une façon d’ouvrir le dialogue. Favorisez des suivis par courriel si c’est plus facile que d’échanger par téléphone.

Trouver des solutions ensemble

Vous ne serez pas toujours d’accord, c’est sûr! Toutefois, discuter de vos opinions divergentes quand vous n’êtes pas en présence des enfants. Ne dévalorisez pas devant les enfants les décisions de l’autre. Vous réglerez votre désaccord plus tard, entre adultes.

Viser la collaboration et non la perfection

Personne ne vous demande la perfection. Tous vos efforts sont utiles. Gardez le cap en agissant du mieux que vous le pouvez. Gardez le mot « collaboration » en tête et tenez-vous loin de tout ce qui apparaît comme de la compétition. N’oubliez pas que les enfants dont les parents forment une équipe forte gagnent en confiance et développent une sécurité émotionnelle plus forte.

