Pour se mettre dans l’esprit des Fêtes : Les Petits Violons et Le petit Noël de Décembre

Quoi : Concert de Noël des Petits Violons  (Nouvelle fenêtre)

Où : Église Saint-Pierre Apôtre, 1201, rue de la Visitation, Montréal

Quand : Le dimanche 15 décembre à 16 h

Pour qui : Toute la famille, avec enfants à partir de 5 ans

Résumé : De retour d’une tournée américaine avec l’Orchestre métropolitain – ils ont entre autres joué au célèbre Carnegie Hall, Les Petits Violons présentent leur concert de Noël, une véritable tradition pour certaines familles, dont celle de l’animatrice Julie Daoust!

La première partie mettra en vedette le cor dans deux œuvres des compositeurs Frackenpohl et Larsson. Simon Bourget, corniste à l’Orchestre métropolitain, fera découvrir le son chaleureux de cet instrument à vent aux enfants et répondra aux questions de Julie Daoust. La troisième pièce sera La Follia, de Corelli, orchestrée par Jean Cousineau.

Après l’entracte, c’est le moment de se transporter dans l’atmosphère de Noël, alors que Les Petits Violons interpréteront des airs d’occasion et du folklore québécois. Olivier Arseneault, percussionniste et gigueux, démontrera son talent de danseur sur des reels; comme dans les partys du jour de l’An.

Au fil du concert, les jeunes violonistes se joindront aux musiciennes et musiciens professionnels de l’Ensemble Jean Cousineau, qui obéiront à la baguette de Marie-Claire Cousineau.

Prix : L’entrée est libre (contributions volontaires)

À noter : La durée prévue est de près d’une heure sans entracte. Ce concert étant très prisé, et puisque l’entrée fonctionne sous le principe de la première personne arrivée, première assise, ne tardez pas à vous présenter à la porte.

Le Petit Noël Photo : Paul Ducharme photographe

Quoi : Le petit Noël  (Nouvelle fenêtre) (le spectacle Décembre adapté pour les 2 à 8 ans)

Où : Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Quand : Les 21 et 22 décembre à 11 h

Pour qui : Toute la famille, avec enfants de 2 à 8 ans

Résumé : Le petit Noël est une adaptation pour les jeunes enfants du spectacle Décembre, de Québec Issime. En 60 minutes sans entracte, les fillettes et garçonnets accompagnés de leurs parents assisteront à une fête animée par le père et la mère Noël, la fée des étoiles et les lutins, dans le décor de Décembre. De leur siège, les enfants pourront bouger, danser et chanter des chansons bien connues! Un spectacle festif!

Prix : Réservez rapidement vos billets (Nouvelle fenêtre) en ligne pour Le petit Noël :

Enfant (12 ans et moins) : 30,69 $

Prix courant : 36,44 $

À noter : Vos enfants ont plus de 8 ans? Le spectacle Décembre (d’une durée 2 heures 20 avec entracte et présenté jusqu’au 30 décembre) transportera toute la famille dans les traditions des Fêtes. À travers 12 tableaux aux décors enchanteurs, rappelez-vous les rencontres de parenté, les cantiques entonnés à la messe de minuit, les légendes de la Charlotte et de la Chasse-galerie, ainsi que le party du Nouvel An. Une sortie traditionnelle à instaurer dans votre famille, comme c’est le cas dans la mienne! Billets (Nouvelle fenêtre) .