Entrevue avec Arthur L'aventurier, celui qui fait rire, rêver et danser les enfants

-À travers tes vidéos musicales  (Nouvelle fenêtre) , tu fais voyager et rire les enfants depuis plusieurs années. À quel âge as-tu appris à jouer de la guitare? Est-ce que tu joues d’un autre instrument?

J’ai appris à jouer de la guitare au début de mon adolescence. Mon instrument de prédilection était la batterie depuis mon jeune âge, mais c’est plus facile de composer des chansons avec une guitare qu’avec une batterie.

-Tu portes toujours ton chapeau d’aventurier. Est-ce un porte-bonheur?

Je me plais à dire aux enfants que je n’enlève jamais mon chapeau, car si je l’enlevais, les paroles de mes chansons s’envoleraient dans le ciel. Blague à part, je crois que c’est devenu ce qui définit le mieux le personnage d’Arthur. C’est une belle façon de l’identifier.

Arthur L'aventurier Photo : François Tremblay

-En décembre, nous allons découvrir à la télévision de Radio-Canada le film Arthur L’aventurier en Australie. Comment se passe une journée de tournage dans ce coin du monde?

C’est une bonne question! Ce n’est jamais pareil. On s’ajuste au rythme de la nature. Lorsque nous étions dans le désert, les journées débutaient très tôt pour que nous puissions tourner au maximum avant que ce soit trop chaud. De 11 h à 14 h, la chaleur était insupportable, allant jusqu’à 40 degrés. Dans le sud, c’était plus frais, et nous tournions habituellement de 7 h jusqu’au coucher du soleil. Les animaux que nous voulons capter en image nous dictent souvent de quelle manière nous y prendre. Par exemple, lorsque nous avons filmé des crocodiles marins sur une rivière près de Darwin, dans le nord du pays, nous avons passé une journée complète en petit bateau, sous un soleil plombant, pour réussir la mission.

C’est toujours l’aventure, et nous ne savons jamais vraiment comment les choses vont se dérouler.

Arthur L'aventurier et son équipe de tournage en Australie Photo : François Tremblay

Des kangourous en Australie Photo : François Tremblay

-Quel autre pays rêves-tu de visiter?

Il y en a beaucoup! Le Maroc, l’Argentine, la Nouvelle-Zélande, les îles Galapagos, le Brésil (Amazonie), la Polynésie française, etc.

-Tu prépares une série de 10 capsules sur des animaux d'Australie. Tu as aussi rencontré différentes espèces en Afrique, dans les Rocheuses et au Costa Rica. Quel animal a été ton coup de cœur?

J’ai adoré voir un vrai lion dans la savane africaine, un vrai grizzly dans les Rocheuses, un tapir au Costa Rica, mais mon plus beau spectacle animalier, c’était en Australie, lorsque j’ai vu des centaines de milliers de roussettes à tête grise, les plus grosses chauves-souris au monde (appelées flying fox là-bas), voler au-dessus de ma tête à la tombée du jour. C’était surréaliste! Cette aventure sera bien sûr dans l’émission le 30 décembre à 7 h à Radio-Canada.

Une envolée de roussettes à tête grise Photo : François Tremblay

-As-tu une anecdote de tournage amusante à raconter?

Durant notre tournage en Australie, nous avons eu le privilège de tourner avec des aborigènes qui, pour l’occasion, ont revêtu leur costume traditionnel. Mon premier contact avec eux a été un jam musical improvisé qui a duré au moins 30 minutes. L’énergie passait remarquablement bien entre nous, et il s’est passé des choses incroyables que nous avons gardées dans le montage final du film, même si ce n’était qu’un réchauffement qui précédait le tournage officiel.

C’était un moment intense, drôle, magique et rempli d’énergie.

Arthur L'aventurier et des aborigènes en Australie Photo : François Tremblay

-Ton appli  (Nouvelle fenêtre) permet aux très jeunes enfants de découvrir la faune et la flore québécoises avec des jeux et des chansons. Quand tu étais enfant, étais-tu curieux? Aimais-tu découvrir des petits animaux, cueillir des fleurs et te balader en forêt?

Toutes ces réponses! Quand j’étais enfant, j’étais déjà un aventurier. Je suivais mon père et mes frères partout dans la forêt. Nous avions un chalet situé en pleine nature dans la belle région de l’Estrie, et c’est là qu’a pris naissance le personnage d’Arthur L’aventurier.

-Tu termines actuellement le tournage de la troisième saison des Trésors d'Arthur L'aventurier  (Nouvelle fenêtre) . Dans chaque émission, nous voyons des jeunes aventuriers et aventurières s’émerveiller devant la beauté et les mystères des parcs du Québec. Quel conseil donnerais-tu à un parent qui veut faire découvrir le plein air à son enfant?

Lui faire vivre l’aventure en nature aussi souvent que possible. Pas besoin d’aller en Afrique, au Costa Rica, dans les Rocheuses ou en Australie pour le faire. Il suffit d’aller se balader en nature en famille pour susciter la curiosité des enfants pour les mille et une beautés de la nature. Ça se fait tout seul. Il faut les mettre en contact avec cette énergie contagieuse qui les marquera pour la vie.

Arthur et les enfants Photo : Gregg Productions

-Décris-toi en trois mots.

Curieux, passionné et énergique sont tous des qualificatifs qui peuvent décrire l’homme de 50 ans que je suis.

