Du théâtre musical poétique pour les plus de 3 ans!

Quoi : Le petit ours gris de la Mauricie (Nouvelle fenêtre)

Où : L’Entrepôt, 2901, boulevard Saint-Joseph à Lachine

Quand : Le samedi 14 décembre à 19 h

Pour qui : Les familles avec enfants de 3 ans et plus

Résumé : Voici l’histoire d’un ourson qui, un soir de décembre, alors qu’il est temps d’hiberner comme pour tous les ours, refuse de se coucher. Il veut connaître, savoir et voir. Il quitte sa mère et son père, qui ne sont pas du tout rassurés, pour découvrir le monde.

Ce conte au langage coloré est écrit par Félix Leclerc et raconté sur scène par Edgar Bori, auteur-compositeur-interprète québécois. Il en est le narrateur, le comédien et le chanteur.

Edgar est accompagné de deux musiciens qui chantent et jouent des instruments variés – à corde, à vent et à percussion –, et d’un comédien artiste de cirque qui éblouit par ses jongleries et son monocycle. Ce quatuor réussit à réaliser un spectacle de théâtre agrémenté de magie, de cirque et de poésie, empreint de sensibilité, divertissant pour toute la famille.

Mon avis : Bori est habile pour capter l’attention de son jeune public : il prend différentes voix selon les personnages et sort parfois de l’histoire pour s’adresser directement à la salle. Les enfants rient et tapent des mains sur le rythme. Tout le monde semble beaucoup apprécier les musiciens et l’artiste circassien qui interagissent avec le personnage principal. J’ai aimé que l’amitié, l’indépendance, la liberté et l’autonomie soient des valeurs véhiculées par ce joli conte.

À noter : Spectacle de 50 minutes. On indique que l’âge minimal est de 3 ans, mais à mon avis, les 5 ans et plus en profiteront davantage, car un bout de l’histoire se passe dans le noir, et j’entendais que des plus jeunes avaient peur. Pour vous faire une idée, voici un florilège d’extraits du spectacle (Nouvelle fenêtre) où l’on entend clairement les réactions animées du jeune public.

Prix : 9 $ Réservez rapidement vos billets en ligne (Nouvelle fenêtre) ou au 514 634-3471 poste 302.

Les animaux de la forêt Photo : La montagne secrète

En complément : Le livre-disque Le petit ours gris de la Mauricie  (Nouvelle fenêtre)

Auteur : Félix Leclerc, narré par Edgar Bori

Illustratrice : Marie Lafrance

Éditions : La montagne secrète (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Sur le CD accompagnant le livre, on trouve le conte de Félix Leclerc et les 10 chansons composées par Edgar Bori et ses collaborateurs, pour faire revivre à la maison l’univers de cette sortie familiale. Après son spectacle, Edgar rencontre le public pour échanger quelques mots avec les enfants et dédicacer le livre, qui est parfois en vente sur place (ou apportez le vôtre).