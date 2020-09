Rencontre avec Nicolas Noël, incarnation de la magie du temps des Fêtes 

Cette année, il propose aux enfants de découvrir ses merveilleux souvenirs de Noël sous forme de petits contes, qui seront diffusés à la télévision de Radio-Canada du lundi au vendredi à 7 h 15, à compter du 2 décembre, ainsi que sur la Zone des petits  (Nouvelle fenêtre) .

Nous l'avons rencontré pour en apprendre davantage sur sa vie au pôle Nord avec les lutines et les lutins, sur sa rencontre avec mère Noël, et sur la manière dont il véhicule des valeurs d'empathie, de solidarité et de générosité.

-Père Nicolas Noël, vous allez à la rencontre des familles depuis la nuit des temps. Quel est votre secret pour distribuer autant d’amour?

Stella, la fée des étoiles, reine de l’étoile du Nord et grande protectrice des êtres magiques sur terre, m’a donné de grands pouvoirs lorsqu’elle a fait de moi le grand magicien de Noël. Toutefois, c’est plutôt un puissant sentiment qui me nourrit et qui me permet d’être ce que je suis et qui me donne envie de continuer à faire ce que je fais : l’espoir! L’espoir des enfants du monde qui veulent simplement devenir de meilleures personnes, grandir et s’épanouir.

Les enfants et Nicolas Noël Photo : Gregg Productions

-Comment avez-vous rencontré Blanche (mère Noël)?

C’est une belle histoire romantique, qui a eu lieu il y a très longtemps. D’abord, sachez que Blanche, de son vrai nom Bianca Natale, est d’origine italienne. J’ai rencontré Bianca lors d’un voyage en Italie, avant de devenir le grand magicien de Noël. Lors de ce voyage, j’ai travaillé pour un célèbre marchand de jouets du nord de l’Italie : Babo Natale. En voyant les yeux de sa fille, Bianca, mon cœur s’est mis à battre la chamade. Je l’ai regardée et, charmeur que je suis, je lui ai tout simplement dit : « Sei bella come un fiore. » Moins d’un an plus tard, nous étions mariés et elle me suivait jusque chez moi, dans la petite maison de mon enfance sur la montagne du Korvatunturi, dans la région de Savukoski, en Finlande.

Blanche Photo : Gregg Productions

-Comment se déroule une journée typique à Fééria pendant le temps des Fêtes pour Blanche et vous?

En septembre, lorsque les lutins du Nord reviennent de vacances, nous dressons les inventaires. Nous célébrons les trois fêtes des moissons, puis l’équinoxe d’automne, autour du 21 septembre, et la Toussaint. Toutefois, dès le premier jour de novembre, c’est le branle-bas de combat! Pendant que je suis en tournée à raconter mes histoires aux enfants et aux familles partout dans le monde, c’est Blanche et les lutins qui travaillent le plus fort. Leur équipe doit prendre les commandes, les préparer et les vérifier, sans compter la gestion de tout le courrier que l’on reçoit!

-Par vos contes, quelles valeurs souhaitez-vous transmettre aux enfants?

J’utilise beaucoup le renforcement positif dans mes messages, la simplicité et l’honnêteté dans les rapports humains, la détermination à réaliser nos rêves, et l’estime de soi. J’aime bien ce proverbe berbère qu’un ami du Maroc m’a déjà transmis : « Si tu veux réussir, vise la lune. Ainsi, chaque fois que tu tomberas, tu tomberas dans les étoiles! » Et un célèbre philosophe oriental un peu fou m’a aussi dit un jour :

Le temps n’est pas un obstacle, mais un simple outil qui nous permet de réaliser le possible.

Une petite fille souriante Photo : Gregg Productions

-En décembre, vous revenez nous raconter de jolies histoires avec votre émission Les grands préparatifs  (Nouvelle fenêtre) . Pouvez-vous nous en parler un peu?

Comme un cadeau, cela ne doit pas être déballé avant la date prévue! Toutefois, disons que vous rencontrerez de nouveaux visages. Nous avons parlé de Blanche tout à l’heure. Connaissez-vous maître Gilbreth, le chef des lutins du Nord? Dans un des épisodes, vous apprendrez aussi que je n’ai pas toujours été très brave devant les difficultés et que pour devenir le grand magicien de Noël, j’ai dû affronter une de mes plus grandes peurs, soit celle des hauteurs!

Gilbreth Photo : Gregg Productions

-Combien de fois par an taillez-vous votre barbe?

Quatre fois par année! Au solstice d’hiver, à l’équinoxe de printemps, au solstice d’été, et à l’équinoxe d’automne.

-Vous offrez des cadeaux aux enfants du monde entier. Quel est le cadeau le plus mémorable qu’on vous a offert?

Le plus beau cadeau du monde, ce sont les enfants! Chaque enfant est une chance de plus de créer un monde meilleur. C’est à nous, les enfants d’hier, de tout faire pour que ces enfants d’aujourd’hui deviennent demain de meilleurs adultes que nous le sommes aujourd’hui.

-Avez-vous une anecdote amusante avec Blanche et les lutins du pôle Nord à nous raconter?

Une fois, à l’Halloween, mère Noël s’est déguisée en moi, je me suis costumé en lutin, et Grésille… en mère Noël!

-Quels conseils donneriez-vous aux parents pour les aider à apprendre l’empathie à leurs enfants?

Je suggère de faire preuve de prudence lors de nos conversations entre adultes devant les enfants. Il y en a toujours un ou une autour de nous qui écoute attentivement. Développez votre ouverture à la différence des autres. Allez à la rencontre de la différence de l’autre pour mieux la comprendre. C’est par l’exemple donné que les enfants apprennent le plus.

Plus concrètement, faites quelques activités en famille qui met en valeur le don de soi auprès d’un organisme communautaire qui récolte ou distribue des denrées et des produits de première nécessité pour les plus démunis. Engagez-vous socialement en famille dans votre communauté respective en faisant du bénévolat (Bene vole, deux mots latins qui signifient vouloir le bien).

Pour accepter leurs différences Je questionne mes amis. Je repousse mon ignorance Au lieu de faire des moqueries. C’est avec de nouvelles connaissances Que grandissent mon cœur et mon esprit. Nicolas Noël

-Quelles sont vos astuces pour faire voler les rennes dans le ciel?

Pour faire voler les rennes, j’utilise de la poussière d’étoiles filantes que Stella me donne chaque année. Je saupoudre légèrement la tête des rennes avant chaque décollage, puis je les motive en les haranguant très fort.

En passant, si Rudolf a le nez rouge qui brille à un kilomètre à la ronde, ce n’est pas du tout parce qu’il prend un p’tit coup, comme le dit la chanson. C’est plutôt parce qu’il est allergique à la poussière d’étoiles filantes. Blanche a proposé d’installer Rudolf tout en avant de l’équipée pour éclairer mon chemin. Grâce à sa différence, Rudolf fait toute la différence!

Voici la formule que j’utilise pour faire décoller les rennes :

Hue! Fringuant et Éclair, soyez fiers! Hue! Cupidon et Flâneur! Tirez avec ardeur! Hue! Danseur et Pimpant! Montez vers le firmament! Hue! Comète et Tonnerre! Les enfants nous espèrent! Hue! Rudolf lumignon, illumine toute la région. HO! HO! HO! HO! HO! HO! HO! HO! HO!