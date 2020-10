Un balado et des livres pour satisfaire la curiosité scientifique des enfants

Balado : La Terre est-elle plate?  (Nouvelle fenêtre)

Gabriel Léger-Savard (voix), Les Studios Bakery (réalisation) et Maylee Keo (illustrations) de La Puce à l’oreille.

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Un balado d’une dizaine de minutes explique que notre planète est ronde et qu’elle tourne autour du Soleil, et non plate comme le croient les platistes.

Mon avis : Le narrateur parle directement aux jeunes en les tutoyant, ce qui donne un ton chaleureux. En bruits de fond, des sons, musiques et commentaires ajoutent de l’humour. Intéressant, sérieux mais léger, ce balado s’écoute comme une histoire, car justement, on évoque l’Histoire et les scientifiques de l’époque. Et on propose des expériences pour illustrer le fait que la Terre est bien ronde!

Je fais des sciences - Dokeo Photo : Nathan

Titre : Je fais des sciences - Dokeo

Auteurs : Cécile Jugla et Jack Guichard (textes) et collectif pour les illustrations

Éditions : Nathan  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Une façon ludique de comprendre des éléments de science dans le quotidien. Des réponses simples à 37 questions d’enfants sur l’air, l’eau, la Terre et le ciel, l’électricité, le son… Illustrations colorées, texte rappelant parfois la BD.

Mon avis : J’ai ADORÉ ce livre! On a su trouver les mots pour expliquer des notions souvent compliquées. Les activités (jeux, expériences) sont faciles à exécuter, certaines nécessitant l’aide d’une personne plus âgée. Une belle façon d’initier les plus jeunes à la science. C’est pour les 4 à 7 ans, mais je vous assure que les plus vieux et vieilles y trouveront aussi leur compte!

Le petit garçon qui posait trop de questions Photo : Les malins

Titre : Le petit garçon qui posait trop de questions

Auteur : Olivier Bernard (textes et illustrations)

Éditions : Les Malins  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Hugo est curieux. Il pose plusieurs questions à son entourage, qui tente d’y répondre au meilleur de ses connaissances. Mais il veut toujours en savoir plus… Un matin, sur sa boîte de céréales, il lit les étapes pour devenir explorateur et comprendre les secrets du monde qui l’entoure, et le voilà parti à l’aventure!

Mon avis : Mise en page attrayante : illustrations et textes non touffus. Excellente façon de présenter aux enfants la méthode scientifique en cinq étapes afin qu’ils et elles développent leur pensée critique. Ce n’est pas sorcier, mais ça demande d’observer, de se poser des questions et de vérifier ses hypothèses. Et de travailler en équipe! Écrit et illustré par le Pharmachien.

27 choses à savoir! Photo : Bayard Jeunesse

Titre : 27 choses à savoir!

Auteurs : John Farndon (textes), Rob Beattie (illustrations) et Josée Latulippe (traduction)

Éditions :  (Nouvelle fenêtre) Bayard  (Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre)

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Plus de secrets sur le fonctionnement du séchoir à cheveux, du détecteur de fumée ou du cellulaire; le réservoir de la toilette, la livraison d’une pizza ou le bulletin météo sont décortiqués. Il y a 27 objets ou appareils dont la technologie ou le fonctionnement sont expliqués clairement. On y parle aussi d’environnement : eaux usées, déchets, gaz, électricité...

Mon avis : Devrait plaire aux personnes curieuses et passionnées de technologie de tout âge. Beaucoup de textes explicatifs et d’illustrations complémentaires. Un genre de livre qu’on laisse sur la table du salon et qui intéressera toute la famille. On voit les objets du quotidien d’un autre œil : je sais maintenant pourquoi mes rôties remontent automatiquement de mon grille-pain!