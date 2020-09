Quand la rentrée scolaire est synonyme d’anxiété pour les enfants

Titre : Au revoir, les amis de la garderie!

Autrices : Ginette Lareault et Anne-Marie Quesnel (textes), et Isabelle Demers (illustrations)

Éditions : Caramello  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : C’est la fin d'une époque pour les petits et petites de la garderie. Prochaine étape : la maternelle. Cette transition suscite beaucoup d’émotions : joie, colère, peur, dégoût et tristesse.

Mon avis : Histoire écrite par un duo d’enseignantes et pédagogues. Les termes sont choisis judicieusement pour rassurer les jeunes enfants et leur permettre d’extérioriser leurs émotions.

Document  (Nouvelle fenêtre) pour les profs.

Titre : Mon premier jour d’école

Autrices : Debi Gliori (textes) et Allison Brown (illustrations)

Éditions : Gautier-Languereau  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Petit Hibou commence l’école à reculons. Il préférerait rester avec sa maman et Bébé Hibou, parce qu’il est convaincu que leurs activités pendant son absence seront bien plus intéressantes que ce qui l’attend.

Mon avis : Ce livre m'a fait sourire : il m'a rappelé les ruses que j'employais pour entraîner ma fille à sa rentrée scolaire. Comme Petit Hibou, elle refusait les propositions de son professeur, qui finissait par la convaincre de participer à de nouvelles activités. À son retour de l'école, contente de sa journée, elle réalisait qu'elle n’avait pas manqué grand-chose à la maison!

Titre : On ne mange pas ses camarades de classe

Auteur : Ryan T. Higgins (textes et illustrations)

Traductrice : Françoise de Guibert

Éditions : Albin-Michel (https://www.albin-michel.fr/jeunesse (Nouvelle fenêtre) )

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : La petite Pénélope (une T. Rex) est prête pour son entrée scolaire : un nouveau sac à dos et un bon lunch – 300 sandwichs au thon. Une surprise l’attend dans sa classe de maternelle : ses camarades sont tous et toutes des enfants; et elle ADORE les enfants, car c’est délicieux! Elle devra toutefois retenir ses instincts et se plier aux consignes si elle veut devenir amie avec les autres!

Mon avis : Comme Pénélope, certains enfants font tout pour que se passe bien la première journée, mais ça ne fonctionne pas toujours. Les règles sont parfois difficiles à appliquer. Une petite leçon de vie dépeinte avec humour!

Titre : Simone sous les ronces

Autrices : Maude Nepveu-Villeneuve (textes) et Sandra Dumais (illustrations)

Éditions : Fonfon  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Plusieurs situations dans la vie de Simone, dont l’école, font pousser des ronces dans son ventre et parfois autour d’elle. Ces branches épineuses l’empêchent de bouger, prennent beaucoup trop de place et l’attristent. Comment faire pour s’en débarrasser?

Mon avis : Comme pour plusieurs enfants, l’anxiété que vit Simone la paralyse. Elle a peur de décevoir son entourage ou d’être la cible de moqueries. Son histoire permettra sûrement à ceux et celles qui ressentent ce mal de trouver des idées pour dénouer les ronces qui étouffent la joie, l’énergie ainsi que l’interaction avec les autres. On trouve des idées de discussion et d’activités en dernière page.

Titre : Tristan au pays des géants

Auteur et illustratrice : Étienne Poirier (textes) et Sabrina Gendron (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Un déménagement pour Tristan et sa famille l’oblige à commencer sa quatrième année loin de ses camarades. Quoiqu’il ne semble pas anxieux au premier matin d’école, ce sentiment s’installe et grandit les jours suivants; au point où il se sent de plus en plus petit dans son environnement.

Mon avis : Les jeunes lecteurs et lectrices plongeront rapidement dans le récit écrit au « Je ». Le premier tome présente des personnages qui évolueront au fil des trois autres livres de la série parus à ce jour. Tristan passera lui-même de victime à intimidateur. Ses erreurs le guideront vers les bons comportements. Thématiques : déménagement, nouvelle école, intimidation, amitié, pouvoir de l’imagination; et des pistes de réflexion accessibles aux jeunes.

Titre : J’ai mal à l’école : troubles affectifs et difficultés scolaires

Autrice : Marie-Claude Béliveau (textes)

Éditions : du CHU Sainte-Justine, Coll. Parlons Parents  (Nouvelle fenêtre)

Pour les parents

Résumé : Un guide parental pour diagnostiquer et comprendre les maux associés à l’école : maux de ventre ou de cœur, difficulté à respirer… Des idées et des clés pour accompagner les enfants à mieux apprivoiser et vivre l’école.

Mon avis : De prime abord, je croyais que ce livre visait les parents d’enfants du primaire. Mais pas exclusivement. Il guide aussi les parents dont les enfants sont encore à la garderie. Il n’est jamais trop tôt pour détecter la pointe d’un problème, et surtout, pour savoir qu’il existe des façons de le résoudre. Illustré par des cas qui ressemblent à ceux que l’auteure, orthopédagogue, a traités pendant sa pratique d’une trentaine d’années au CHU Sainte-Justine, le livre se lit comme un roman. Les pistes de solution sont précises et faciles à comprendre, et les aide-mémoire, très utiles.