Une activité familiale originale : le temps des récoltes à la Maison Saint-Gabriel

Quoi : Activités de la Nouvelle-France au musée et site historique de la Maison Saint-Gabriel  (Nouvelle fenêtre)

Où : Maison Saint-Gabriel  (Nouvelle fenêtre) 2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles

Quand : Samedi 31 août et dimanche 1er septembre, de 11 h à 18 h

Pour qui : Les familles

Explications : Ce week-end permet de revivre la saison des récoltes un peu comme autrefois par le biais de plusieurs activités.

En ce dernier samedi d’été au musée :

L’historien et conteur Francis Désilets, transformé pour la journée en coureur des bois, captera l’attention des jeunes en partageant ses connaissances et anecdotes sur la vie des hommes qui faisaient la traite des fourrures.

En famille, déambulez au marché de la métairie, sur le site original de la première grande ferme modèle de Montréal, et achetez légumes du potager et produits de cuisine de la maison (confitures, tartes, petits pains et sucre à la crème de sœur Madeleine).

Dimanche, pour souligner la Fête des récoltes :

Les enfants seront suspendus aux lèvres des comédiennes et comédiens costumés  (Nouvelle fenêtre) qui présenteront, sous forme de courtes saynètes, le quotidien des premières personnes venues de France qui vivaient à Ville-Marie, dont le coureur des bois et le marchand tentant de charmer les Filles du roi qui se cherchent un mari (durée : 45 minutes; à 14 h et à 15 h 30);

Les enfants découvriront la coutume française de la criée grâce à un conteur-crieur qui mènera un encan public de produits de la récolte;

L’Ensemble Claude-Gervaise jouera de la musique de la Nouvelle-France avec flûte, viole et violon.

Et puisque la belle saison achève, ce sont les deux derniers jours pour faire une visite guidée des jardins, qui dévoilent l’évolution du domaine agricole depuis le Régime français jusqu’au 20e siècle (durée : 45 minutes; à 12 h 15, à 14 h 15 et à 16 h 15).

Maison Saint-Gabriel Photo : Maude Laferrière

+ : Les jeunes, qui adorent les histoires, seront sous le charme des artisanes et artisans  (Nouvelle fenêtre) qui leur expliqueront d’anciens métiers. Le 31 août et le 1er septembre : potier, tourneur, tisserand, teinturière, laceur de raquettes, faiseur de balais, vannière et cordonnier présenteront leur travail. Le métier de ramancheur sera expliqué les samedis et dimanches jusqu’au 29 septembre.

À noter : Il n’y a pas d’aire de pique-nique et de jeux sur le site du musée. À proximité, vous pourrez pique-niquer au parc Marguerite-Bourgeoys, et les enfants pourront jouer au parc Le Ber.

Prix (taxes et frais inclus) :

Tarif familial  (Nouvelle fenêtre) (maximum de 2 adultes, aînés ou aînées, et de 3 enfants) : 40 $

Infos : 514 935-8136