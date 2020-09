Des jeux pour apprendre en s’amusant!

Titre : L’école des monstres

Éditions : Placote  (Nouvelle fenêtre)

Pour 2 à 4 joueurs de : 3 à 6 ans (accompagnés d’un adulte)

Explications : Avant 5 ans, l’enfant a généralement une vision égocentrique du monde, et l’adulte doit l’accompagner pour qu’il comprenne les conséquences de ses actions. Ce jeu constitue un guide amusant pour l’aider à développer ses habiletés sociales. Quatre pions monstres courent pour atteindre la scène du « bon monstre » à la case 20. Plus les actions sont bonnes, plus ils avancent vite. Les jeunes s’amusent à assembler le plateau de jeu – un casse-tête à neuf gros morceaux – avant de commencer la partie d’une durée de 15 à 30 minutes. L’enfant gagnant reçoit un diplôme sur lequel il peut colorer son monstre.

Le quiz des aliments Photo : Auzou

Titre : Le quiz des aliments

Auteurs : Ricardo (texte), Jacques Laplante (illustrations) et Christina Blais (nutritionniste-réviseure au contenu)

Éditions : Auzou  (Nouvelle fenêtre)

Pour les lecteurs et joueurs de : 5 ans et plus

Explications : Ce carnet-jeu conçu par le chef cuisinier Ricardo regroupe près de 300 questions sur les aliments, les recettes et les ustensiles, déclinées en trois niveaux de difficulté, avec les réponses. On y trouve aussi une centaine de défis réalisables en 60 secondes et nécessitant logique, calculs, mime, vocabulaire et agilité, ainsi que des anecdotes sur l’alimentation dans divers pays et des « Le savais-tu? » qui renseignent et donnent des trucs. Le carnet attrayant à reliure spirale s’apporte fort bien dans la voiture.

Apprendre facilement : Espagnol (ou Anglais) Photo : Gladius

Titre : Apprendre facilement : Espagnol (ou Anglais)

Éditions : Gladius  (Nouvelle fenêtre)

Pour un joueur ou plus à partir de : 7 ans

Explications : Cet outil d’apprentissage d’une langue seconde vient avec des cartes colorées et des informations précises et efficaces. Les mots et expressions sont divisés en 12 catégories facilement distinguables par la couleur des cartes. L’accent tonique est indiqué sous la syllabe par une flèche rouge et un guide phonétique permet d’apprendre à prononcer le mot adéquatement. On peut s’en servir facilement comme jeu de mémoire ou d’orthographe, ou pour faire des batailles de mots et d’autres activités pour un joueur ou plus, de tous âges. Divertissant pendant un long trajet. Un tel coffret existe aussi pour apprendre l’anglais.

Jeux Mathable Photo : Gladius

Titre : Mathable Deluxe

Éditions : Gladius  (Nouvelle fenêtre)

Pour 2 à 4 joueurs à partir de : 9 ans

Explications : Un plateau, quatre chevalets et 106 jetons numérotés : voilà le contenu de ce Scrabble mathématique. Le but consiste à disposer les jetons sur le plateau de jeu pour obtenir le maximum de points en faisant des opérations mathématiques de base : additions, soustractions, divisions et multiplications.