La Fête de la musique de Tremblant : un weekend familial festif 

Quoi : Fête de la musique de Tremblant (Nouvelle fenêtre)

Où : Village piétonnier de Tremblant

Quand : Du 30 août au 2 septembre 2019

Pour qui : Toute la famille

Explications : Violoniste de renommée internationale, Angèle Dubeau organise sa Fête de la musique de Tremblant depuis 21 ans. Elle concocte une programmation où se côtoient plusieurs styles musicaux : classique, salsa, jazz, latino-américain, klezmer, hip-hop, polyphonie, africain, funk, électro… Plus d’une trentaine de concerts gratuits sont au menu, avec des artistes connus ou à découvrir.

Une place spéciale est réservée à la famille : trois groupes de musiciens initient les enfants à leur art et à leurs instruments de façon ludique. Les passions se développent en bas âge, m’a assuré Angèle. Elle m’a raconté que la sienne, pour le violon, est née à la suite d’un concert auquel elle a assisté, enfant, en compagnie de ses parents.

Sax-O-Matic : quatre mécanos du saxophone Photo : Michel Johnson

Sax-O-Matic : Quatre mécanos saxophonistes livrent une performance musicale haute en couleur ponctuée de chorégraphies, avec humour.

Fanfaronetta : Six musiciens portant tablier et chapeau de chef forment une fanfare de cuistots et proposent une musique aux saveurs d’Europe de l’Est avec une énergie délicieuse!

Flûte alors! Les athlètes de la flûte à bec : Quatre virtuoses et leurs flûtes, du sopranino à la grande basse, jouent des musiques du monde, du baroque au moderne.

Appli Mazaam Photo : Mazaam

Vos enfants ont entre 4 et 6 ans? Venez essayer avec eux Mazaam  (Nouvelle fenêtre) , une nouvelle application ludo-éducative, pensée par Angèle Dubeau et Mario Labbé et réalisée par une équipe de professionnels en tant qu’outil pédagogique adapté au développement cognitif et social des jeunes. Mazaam les éveille à la musique classique : elle permet d’apprendre les rythmes, les sons et les instruments en écoutant des extraits d’enregistrements. Les illustrations sont attrayantes et les étapes sont faciles à suivre.

Angèle Dubeau et La Pieta Photo : André Chevrier

À noter : Parmi tous les concerts, celui de dimanche à 20 h, Angèle Dubeau & Friends. Avec ses complices de La Pietà, elle joue en primeur des pièces de son album qui sortira cet automne et s’amuse à faire de la musique avec l’invité d’honneur, Jean-Pierre Ferland. Ce concert est très populaire, alors rendez-vous tôt pour avoir la chance d’y assister.

+: Plusieurs activités (Nouvelle fenêtre) non musicales sont offertes sur le site de Tremblant, comme de la luge, de l’eurobungy, du canot et du kayak, un spectacle d’oiseaux de proie, une balade en télécabine panoramique jusqu’au sommet et du minigolf.

À la tombée de la nuit, découvrez Tonga Lumina (Nouvelle fenêtre) , un parcours de 1,5 km réalisé par Moment Factory. Enfants et adultes déambulent dans la forêt à la recherche du dernier des géants. Il s’agit d’une promenade magique avec des jeux de lumière et des projections qui surprennent les marcheurs tout le long du sentier. C’est fabuleux!

Prix :