Pourquoi la lumière bleue est-elle nocive pour les enfants?  

Ce contenu a été écrit par Myreille Simard, de notre partenaire Maman pour la vie  (Nouvelle fenêtre) .

La lumière bleue, qu’est-ce que c’est?

La lumière bleue est partout autour de nous. Elle est présente dans la lumière naturelle, mais est aussi émise par nos tablettes, cellulaires, ordinateurs, éclairage DEL et autres appareils lumineux. Alors que la lumière bleue contenue dans la lumière naturelle est bienfaitrice et sans danger, la lumière bleue en provenance de sources artificielles est nocive.

Ses effets néfastes

Fatigue et maux oculaires

La lumière bleue émise par les écrans peut nuire à la santé des yeux (Nouvelle fenêtre) en favorisant le vieillissement prématuré de l’œil et en entraînant différents symptômes désagréables comme la fatigue oculaire, la sécheresse et les picotements. Les enfants tout spécialement doivent faire l’objet d’une surveillance particulière, puisque le cristallin est en plein développement durant cette période. Avant l’âge de 10 ans, le cristallin ne joue pas encore parfaitement son rôle de filtre et laisse passer la lumière bleue jusqu’à la rétine, ce qui cause des dommages à long terme. Parce que les risques de l’exposition à la lumière bleue sont proportionnels au temps passé devant les écrans, c’est donc le nombre d’heures total d’exposition qui compte. Le moins, le mieux!

Qualité du sommeil

Il a été démontré que la lumière bleue avait aussi pour effet de perturber la qualité du sommeil. (Nouvelle fenêtre) Elle inhibe la production de mélatonine, l’hormone responsable de la synchronisation du cycle veille/sommeil (circadien). Concrètement, une surexposition à la lumière bleue avant l’heure du coucher peut rendre l’endormissement plus difficile.

À cet effet, l’industrie de la santé visuelle a créé des filtres et des applications filtrantes qui adaptent la lumière bleue des écrans à la consommation en soirée.

Le logiciel flux, par exemple, optimise le réglage de la luminosité des écrans en fonction de l’heure de la journée. De plus, certains fabricants de verres ont même mis au point des lentilles avec des films spéciaux qui bloquent la lumière bleue. Informez-vous auprès de votre optométriste.

6 trucs pour réduire l’effet de la lumière bleue

Réduisez la luminosité de vos écrans (le blanc doit devenir gris) ou appliquez-y des filtres tels que mentionnés plus haut. Assurez-vous que vos enfants gardent une bonne distance avec les écrans. Environ 3 mètres devant les télévisions et les jeux vidéo, et environ 60 cm devant les ordinateurs. Faites-leur prendre une pause d’écran (Nouvelle fenêtre) toutes les 20 minutes. Évitez les écrans au moins 2 heures avant le coucher. Consommez, en famille, un menu riche en légumes verts à feuilles. Il peut aider à combattre certains effets nocifs de la lumière bleue sur la vision. Limitez le temps d’écran à 1 heure par jour pour les enfants de plus de 2 ans. En bas de cet âge, le temps d’écran devrait être évité complètement.

Sources : Association des optométristes du Québec  (Nouvelle fenêtre)