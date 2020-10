Le festival Eurêka! : de la science pour toute la famille

Quoi : Festival Eurêka! : la grande fête des sciences  (Nouvelle fenêtre)

Où : Centre des sciences de Montréal au Vieux-Port

Quand : Du 7 au 9 juin (vendredi de 9 h 30 à 15 h 30, samedi de 10 h 30 à 19 h 30 et dimanche de 10 h 30 à 18 h)

Pour qui : Toute la famille avec enfants à partir de 6 ans

Description : Le thème de cette 13e édition est la mobilité; du vélo aux navettes spéciales, venez découvrir les innovations technologiques et scientifiques qui seront au cœur de notre façon de nous déplacer dans le futur. Plus d’une centaine d’activités, interactives ou non, divisées en plusieurs zones (techno, humain, air et espace, mobilité, ingéniosité et nature) sont proposées aux jeunes et moins jeunes.

Vous vous demanderez parfois s’il s’agit de magie ou de science. Il y a de la science dans tout : sport, cirque, mathématiques, robots, glace sèche, plantes, espace, fossiles, parfums, peinture, géométrie…

Consultez la programmation (Nouvelle fenêtre) sur le site pour choisir selon la zone, le type d’activité, la journée, etc.

Il y a aussi des conférences, des animations et des spectacles (Nouvelle fenêtre) , et plusieurs entreprises, organismes et établissements scolaires du domaine de la science qui sont sur le site pour répondre aux questions et assouvir votre curiosité dans différents domaines.

Voici quelques suggestions d’activités (Nouvelle fenêtre) :

Envolez-vous en montgolfière grâce à la réalité virtuelle.

Expérimentez quelques manipulations de base en laboratoire avec les scientifiques du Musée Armand-Frappier.

Devenez inventeur ou inventrice d’un jour.

Visitez l’intérieur du tout dernier prototype de sous-marin à propulsion humaine (Polytechnique Montréal).

Testez vos connaissances : La fourchette, un pont ou le cellulaire ont en commun l’industrie minière.

Apprenez-en plus sur le biomimétisme ou comment s’inspirer de la nature avec des exemples concrets.

Évaluez la vitesse d’un projectile avec un radar maison à ultrasons… devenez policier ou policière pendant quelques minutes.

+ : Le samedi à 20 h, sous le grand chapiteau, les deux porte-parole, Stéphane Bellavance et Martin Carli, animeront leur jeu-questionnaire scientifique Génial!, présenté chaque semaine à Télé-Québec. Ce spectacle affiche déjà presque complet, mais il est encore possible de se procurer des billets en se rendant au kiosque d'information à partir de 9 h 30 le vendredi ou 10 h 30 le samedi. Premier arrivé, premier servi!

À noter : Les activités, qui sont sous chapiteau ou en plein air, ont lieu beau temps mauvais temps, à moins d’avis contraire.

Prix : Gratuit