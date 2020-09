Du cinéma pour s’émerveiller en grand!

Où : IMAX du Centre des sciences de Montréal

Quand : Tout l’été et peut-être plus!

Quoi : Pandas 3D  (Nouvelle fenêtre)

Pour qui : Les enfants dès 5 ans

Description : Qui n’a pas un faible pour ces gros ours asiatiques que sont les pandas? Ils semblent si taquins, mais aussi tellement zen, mangeant des branches de bambou confortablement installés dans les feuilles. Le film nous emmène dans les montagnes chinoises de Chengdu, dans une pouponnière où se développent des pandas, de leur naissance jusqu’à l’âge adulte.

La science derrière cette mission est impressionnante, les paysages sont magnifiques, et les interactions entre ces experts et ces ours sont touchantes : ils jouent avec eux comme s’ils étaient des chiens!

Deux alpinistes au-dessus d'un volcan Photo : SK Films

Quoi : Volcans 3D  (Nouvelle fenêtre)

Pour qui : Les enfants dès 9 ans

Description : Si vous avez le vertige, vous serez servis par ces images incroyables qui nous emmènent au bord des volcans en éruption aux profondeurs infinies.

Carsten Peter, photographe pour le National Geographic, et son équipe parcourent le monde à l’affût d’images spectaculaires. Le thème couvre un grand pan de l’histoire : de l’éruption meurtrière à Pompéi il y a plus de 2000 ans jusqu’à celle du Kilauea en 2018.

La technologie IMAX avec laser est utilisée au maximum, et les lunettes 3D sont vraiment efficaces!

Un chien qui fait du surf Photo : Cosmic Productions

Quoi : Super chiens 3D  (Nouvelle fenêtre)

Pour qui : Les enfants dès 5 ans

Description : Ce film nous présente des chiens qui ont des capacités remarquables permettant de sauver des humains en danger dans diverses situations.

Henry, un border collie, sauve les personnes victimes d’avalanches dans les Rocheuses canadiennes. On rencontre aussi Reef, un gros terre-neuve qui travaille avec les gardes côtiers en Italie. On suit les trois premières années de vie de Halo, un berger hollandais membre d’une équipe d’élite destinée à secourir des gens victimes de catastrophes naturelles, coincés sous les décombres.

Des effets spéciaux réalisés par la compagnie montréalaise Rodeo FX mettent l’accent sur la science pour expliquer la façon dont ces chiens utilisent leur sens. La musique qui accompagne ces images est de Michel Cusson, et elle est interprétée par une soixantaine de musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal et de l’Orchestre métropolitain.

+ : Les films, qui durent entre 40 et 45 minutes, sont présentés plusieurs fois par jour en français (quelques représentations hebdomadaires en anglais.)

---

Tant qu’à être au Centre des sciences, pourquoi ne pas en visiter les expositions (Nouvelle fenêtre) ?

Certaines des expos, très interactives, plairont aux enfants qui ont besoin de toucher pour comprendre. C’est le cas de SCIENCE 26 (Nouvelle fenêtre) , qui présente 26 concepts rattachés à des expériences scientifiques. Vous pourrez aussi réaliser un rêve : celui de toucher à une pierre lunaire (Nouvelle fenêtre) , ou contrôler votre peur des araignées (Nouvelle fenêtre) !

Tarifs : Consultez la billetterie (Nouvelle fenêtre) pour découvrir les forfaits famille et les combos IMAX-expositions.