L’été approche : trois idées de camp pour occuper nos enfants

Camp de vacances Kéno Photo : Yan Kaczynski

Quoi : Camp de vacances en séjour famille au camp Kéno (Nouvelle fenêtre)

Où : Dans la région de Portneuf, entre Trois-Rivières et Québec

Quand : Du 11 au 16 août; durée possible de 2, 3 ou 5 jours à la fois

Pour qui : Les familles avec enfants de 0 à 17 ans

Explications : Le camp Kéno, organisme à but non lucratif de la région de Québec, est présent dans le monde des camps, de l’éducation, du plein air et des loisirs depuis plus de 50 ans.

Lors d’un Séjour famille, les parents et leurs enfants passent du temps ensemble tout en pratiquant des activités qui sortent de l’ordinaire, en nature. Les séjours sont offerts pour une période de deux, trois ou cinq jours.

Activités diurnes proposées : tir à l’arc, hébertisme, canot, kayak, rabaska, escalade, grands jeux, sentiers naturels, parcours de la rivière Noire et visite de la tour à feu

Des animateurs égayeront la soirée lors de rassemblements dans la nature. Et qui sait, un ciel dégagé permettrait l’observation d’étoiles, loin des lumières urbaines.

Prix : Plusieurs possibilités sont offertes, avec les repas ou non. Consultez le site (Nouvelle fenêtre) pour vous inscrire.

Infos : 418 872-9949 ou info@campkeno.com

Trois jeunes enfants Photo : Getty Images / damircudic

Quoi : Camp de jour Profaqua (Nouvelle fenêtre)

Où : École Sainte-Geneviève-Sud, 7520, rue Édouard, LaSalle

Quand : Toutes les semaines, du 24 juin au 16 août

Pour qui : Les jeunes de 6 à 12 ans

Explications : La mission de Profaqua, entreprise scientifique qui a fait ses preuves avec ses activités scolaires depuis 2000, est de transmettre la passion des sciences aux jeunes. Elle conçoit des ateliers où les sciences et la robotique sont à l’honneur. Pour l’été, huit semaines sont proposées pour chacune des thématiques.

Voici quelques thématiques hebdomadaires en sciences :

Zoologiste en herbe

Mijoter des potions chimiques

L’électricité, l’énergie sous toutes ses formes

Et des suggestions de camps de robotique :

Le parc adrénaline (6 à 9 ans)

Le robot Sumo extrême (9 à 12 ans)

Sauvons l’ours polaire (6 à 9 ans)

Les sujets, tous aussi fascinants les uns que les autres, amuseront intelligemment vos enfants. Chaque semaine : 22 heures d’activités scientifiques, des bricolages reliés à la thématique, des activités sportives, des sorties au parc, des jeux, du temps piscine, etc.

+ : Une sortie en lien avec la thématique hebdomadaire et un spectacle, où les parents sont conviés le vendredi après-midi, sont aussi inclus dans le prix d’inscription.

Prix par semaine (taxes en sus) : Inscrivez vos jeunes rapidement; les places sont limitées et certaines semaines affichent déjà complet.

Camp scientifique : 195 $

Camp de robotique WeDo : 275 $

Camp de robotique NXT et EV3 : 295 $ (pour les camps de robotique, chaque enfant aura un robot et une tablette; pas de partage entre participants, chacun le sien!)

Un rabais de 10 % est accordé à vous, lecteurs de la Zone des parents. Demandez-le!

En extra : Moyennant un supplément monétaire, il y a possibilité d’inscrire les enfants au service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h, et aussi d’utiliser le service de traiteur pour dîner.

Infos : 514 931-7248 ou info@profaqua.ca

Jardins-jeunes, Espace pour la vie Photo : Espace pour la vie

Quoi : Jardins-jeunes (Nouvelle fenêtre)

Où : Jardin botanique de Montréal

Quand : Dès maintenant et jusqu’à la fin de l’été (à compter du 23 juin, deux matinées par semaine, de 8 h 45 à 11 h 45)

Pour qui : Les jeunes de 8 à 15 ans répartis en groupes de 8 à 11 ans et de 12 à 15 ans.

Explications : Activité estivale permettant aux enfants de la ville de jouer à faible coût avec les richesses naturelles créées par le frère Marie-Victorin il y a plus de 80 ans!

Chaque jeune a la responsabilité d’un jardinet de 6,25 m2 : il y plantera les semis, en fera l’entretien durant tout l’été, l’arrosera et enlèvera les mauvaises herbes, tout ça sous l’œil vigilant d’animateurs. La récolte, prévue après le 23 août, sera suivie d’une remise de diplôme pour tous les jeunes jardiniers.

+ : Dans la même foulée, « Jardinage grand-parent / petit-enfant » propose aux aïeuls de passer du temps au jardin à s’amuser avec les plus jeunes.

Prix : 30 $ par enfant

En extra : Participation aux activités du mercredi moyennant des frais supplémentaires (musées, visites, animations, ateliers arts/cuisine, etc.)

Infos : 514 872-0956 ou jardins-jeunes@ville.montreal.qc.ca