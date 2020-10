Famille : 4 conseils pour diminuer les conflits

Un texte de Nadine Descheneaux

Parlez-vous!

Un conflit naît souvent d’une incompréhension ou d’un manque de communication. La pire habitude à prendre est d’éviter de vous parler par crainte de provoquer une prise de bec. Empiler des frustrations est néfaste : un jour ou l’autre, tout explose. Laissez la chance aux enfants de dire ce qui ne va pas pour ensuite les amener à trouver des pistes de solutions. Il faut qu’ils puissent réellement exprimer ce qu’ils ressentent. Instaurez un moment en famille pour discuter – comme pendant le souper –, mais aussi du temps en duo avec chacun de vos enfants.

Montrez l’exemple

Vous êtes un modèle pour vos enfants, alors la manière dont vous réglez un conflit – et aussi la façon dont vous en parlez – les influence. Si vous êtes prompt, montez rapidement sur vos grands chevaux et haussez aisément le ton : comment pensez-vous que votre enfant réagira quand viendra le temps de s’exprimer? Soyez proactif sur les solutions et évitez les accusations. Démontrez-leur qu’il existe souvent plusieurs façons de régler un différend. Du coup, vous les responsabilisez et les aidez à réduire l’intensité de leurs prochains conflits.

Nommez les vraies émotions

Non, tout n’est pas toujours de la colère. Il y a plein d’autres émotions fortes qui peuvent mener à un conflit : la peur, la honte, le sentiment d’injustice, la peine, la jalousie, etc. Apprenez-les aux enfants pour qu’ils arrivent à mieux exprimer ce qu’ils ressentent. Permettez aux enfants de nommer leurs émotions.

Revenez sur le positif

Après une chicane, une fois la tempête passée, revenez sur le côté positif. « Je suis contente de voir que vous avez trouvé un compromis ensemble! » ou « Je n’avais pas compris, avant, que cela était si important pour toi. On fera tous plus attention désormais. » Les conflits permettent à mieux vous connaître et à vous aligner pour la suite.

