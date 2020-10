3 idées pour mettre ses limites

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Choisissez des limites claires et cohérentes

Votre enfant a besoin de savoir ce qui est permis ou toléré, et ce qui ne l’est pas. Vous vous devez d’établir des limites claires et cohérentes. Cela veut dire que le message est précis et qu’il s’applique toujours de la même façon. Par exemple, s’il est interdit de prendre des biscuits comme collation, soyez fermes et ne changez pas d’idée une journée sur deux. Les règles floues ou changeantes perturbent l’enfant et laissent place à de la négociation sans fin. Mieux vaut avoir un peu moins de règles, mais qu’elles soient claires et bien définies. D’où l’importance de bien les choisir.

2. Soyez affirmatifs

Utilisez une formule positive plutôt que négative quand vous énoncez vos attentes aux enfants. Le message est plus direct. Il est préférable de dire « au restaurant, je veux que tu restes assis jusqu’à la fin du repas et que tu sois calme » plutôt que « au restaurant, je ne veux pas que tu t’énerves ». Ainsi, l’enfant sait ce qu’il doit faire.

3. Répétez! Répétez! Et répétez encore!

Parfois, vous devez accepter de répéter votre consigne… encore et encore! Imaginez-vous être un disque rayé  (Nouvelle fenêtre) ou un perroquet, et tâchez de rester calme. Même devant les protestations ou les argumentations, ne faites que répéter, par exemple « Tu ranges tes jouets et tu prends ton bain. » N’embarquez pas dans une négociation et redites seulement votre message.

