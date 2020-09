5 règles pour une discipline positive

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Tout le monde utilise les mots « merci », « s’il vous plaît » et « pardon ». Pas d’exception! Vous installez un climat positif, ouvert et respectueux.

2. On se parle, mais surtout on s’écoute calmement et avec attention. Communiquer n’est pas un sens unique. Chacun doit pouvoir s’exprimer et tous doivent apprendre à écouter. C’est la base!

3. On est conséquent et constant. Les règles établies pour la famille doivent être appliquées par tous et avoir toujours les mêmes conséquences. La cohérence renforce les bons comportements. Assurez-vous d’être un bon exemple aussi!

4. On renforce les bons comportements et les bons gestes. On mise sur le positif au lieu de ressasser les trucs négatifs. On ne rappelle pas les gaffes, mais plutôt la façon dont la solution a été trouvée.

5. Agir est mieux que réagir… et surréagir. Évitez d’intervenir sur le coup de l’émotion. C’est pourquoi il est préférable de bien établir vos règles familiales et de vous y tenir. Hiérarchisez les valeurs que vous prônez. Il faut que votre discipline ait un sens. Toutes les batailles ne sont pas de même importance.

