Une semaine de musique avec les Jeunesses Musicales Canada

Quoi : Semaine de la musique JMC  (Nouvelle fenêtre)

Où : Dans de nombreux endroits à Montréal, dont les maisons de la culture et quelques bibliothèques

Quand : Du 2 au 10 mars

Pour qui : Toutes les familles avec enfants de 18 mois à 12 ans

Description : Pour la 15e année, les Jeunesses Musicales Canada collaborent avec le réseau Accès culture de Montréal pour occuper sainement les jeunes et leurs familles pendant les jours de relâche scolaire. Au programme : une quarantaine de concerts, d’ateliers musicaux et d’activités spéciales pour s’amuser, se divertir, et même, s’informer!

Des exemples : En parcourant la programmation, j’ai retenu ces trois activités. À vous de bien choisir pour trouver les spectacles et activités appropriés à l’âge de vos enfants :

Prix : La grande majorité desactivités sont gratuites, quelques-unes sont payantes. Certaines demandent une réservation. Consultez la programmation  (Nouvelle fenêtre) .