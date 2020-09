Des idées pour s'amuser en famille pendant la relâche

Quoi : Labo de nuit : la forêt des mystères  (Nouvelle fenêtre)

Où : Le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal

Quand : Samedi 2 mars, de 16 h à 22 h

Explications : À l’aide de Scientifix le hibou, percez le secret de la forêt des mystères (ou visitez les infrastructures ultramodernes du centre hospitalier universitaire mère-enfant). Devenez chercheur d’un soir : manipulez des instruments en laboratoire, examinez l’ADN d’une banane, mesurez l’activité électrique de votre cerveau, rencontrez des équipes en laboratoire, essayez un uniforme et immortalisez ce moment dans une cabine photographique… Profitez des activités interactives familiales (enfants à partir de 5 ans)!

Prix : Gratuit, mais inscription préférable

Quoi : Les journées blanches de Chouette à voir  (Nouvelle fenêtre) (UQROP)

Où : 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude

Quand : Les 2, 3, 4, 8, 9 et 10 mars, de 10 h 30 à 16 h

Explications : Il s’agit du seul accès hivernal à ce centre de réadaptation accueillant les oiseaux de proie blessés, malades ou orphelins du Québec. Au programme : animation en plein air (apportez raquettes, luge et pique-nique), quête d’observation d’oiseaux et possible remise en liberté d’oiseaux rétablis.

En extra : Un safari pour découvrir la forêt de nuit aura lieu les samedis 2 et 9 mars à compter de 19 h.

Prix :

Adulte : 13 $

Enfant de 5 à 12 ans : 9 $

Enfant de moins de 5 ans : gratuit

Tarif familial (2 adultes et enfants de 5 à 12 ans) : 35 $

Quoi : Astro-flambeaux  (Nouvelle fenêtre)

Où : Parc national du Mont-Mégantic

Quand : Les 6, 7 et 8 mars, ainsi que les samedis jusqu’au 30 mars

Explications : De 19 h à 21 h, raquettes aux pieds, effectuez une randonnée pour découvrir les paysages de la nuit à la lueur de flambeaux et observer des constellations d’hiver par ciel dégagé. Un nouveau parcours est proposé pour 2019. L’activité peut être combinée avec une soirée d’astronomie au pied de la montagne, à l’ASTROLab, tout en buvant le meilleur chocolat chaud au monde, de 21 h à 23 h!

Prix :

Gratuit : 17 ans et moins

Adultes : Forfait randonnée + ASTROLab : 28,45 $

Randonnée seulement : 12,50 $

Quoi : Papillons en liberté  (Nouvelle fenêtre)

Où : Jardin botanique de Montréal, 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal

Quand : Du 2 au 10 mars,de 9 h à 17 h

Explications : Observez les couleurs chatoyantes des milliers de papillons qui virevoltent dans la grande serre, à une température de 24 à 29 C. Cette activité mettra un baume sur cet hiver neigeux! (L’exposition se prolongera jusqu’au 28 avril.)

Billets : Réservez vos billets  (Nouvelle fenêtre) pour une visite à heure fixe.

Quoi : La relâche au Planétarium  (Nouvelle fenêtre) !

Où : Planétarium Rio Tinto Alcan, 4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal

Explications : Profitez de multiples activités interactives, d’animations, de présentations du ciel et de spectacles, dont Polaris, le nouveau spectacle pour les 4 à 10 ans, où un ours polaire et un manchot utilisent la science pour comprendre l’inconnu.

Chaque famille peut composer sa au gré de ses envies.

Prix : Réservez vos billets  (Nouvelle fenêtre) pour un premier spectacle et vous pourrez voir les autres spectacles à l'affiche si des places sont disponibles.

Des forfaits  (Nouvelle fenêtre) sont offerts pour visiter le jardin botanique et le planétarium lors d’une même journée.