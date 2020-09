4 idées formidables pour la relâche

Un texte de Nadine Descheneaux

Dans votre salon

Organisez d’abord un grand tournoi de jeux de société avec d’autres familles que vous inviterez à la maison. Demandez-leur d’apporter des tables et des chaises au besoin pour qu’il y ait différentes aires de jeux partout chez vous. À la fin de la journée, faites un échange de jeux pour la semaine. Une bonne façon de renouveler votre stock sans dépenser un sou!

Dans la salle de bain

Un spa chez vous, c’est possible. Commencez par créer différents produits de soins (masques, bombes de bain, etc.) en regardant un des nombreux tutoriels sur Internet. Les recettes sont faciles et vous trouverez tous les ingrédients dans votre cuisine. Ensuite, créez une ambiance zen dans la salle de bain où chacun pourra aller se prélasser doucement.

Dans le noir

Il existe des parcours de mini-golf dans le noir (à Laval  (Nouvelle fenêtre) et à Montréal  (Nouvelle fenêtre) , entre autres), des soirées de quilles qui prennent des allures disco (vérifiez avec le salon de quilles près de chez vous) ou encore la visite au Planétarium  (Nouvelle fenêtre) ou au Cosmodôme  (Nouvelle fenêtre) pour observer les étoiles, mais vous pouvez aussi plonger votre famille dans le noir volontairement. Sortez les lampes de poche et amusez-vous dans la maison… ou à l’extérieur. Explorez votre cour une fois la nuit tombée. Pour les enfants, rien de plus excitant!

Dans les livres

Profitez de la relâche pour faire le plein de livres que vous partagerez en famille. Prenez une bande dessinée pour la jouer ensuite en pièce de théâtre dans votre sous-sol. Empruntez un livre sur le bricolage pour dégarnir votre bac à recyclage tout en faisant des œuvres d’art. Cherchez des livres qui proposent des jeux. Mais il y a bien plus encore! Souvent – et surtout pendant la relâche –, des cours, des ateliers et des activités ludiques sont organisés dans les bibliothèques. Pas envie de sortir? Vous pouvez écouter des histoires directement à partir du site de la Grande Bibliothèque. La bibliothèque R@conte-moi une histoire  (Nouvelle fenêtre) contient 271 livres! De quoi occuper votre relâche!

