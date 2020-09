Trois camps de jour pour la relâche : danse, science et techno

Quoi : Camp de danse  (Nouvelle fenêtre)

Où : Louise Lapierre Danse, 1460, av. du Mont-Royal Est, Montréal

Quand : Du 4 au 8 mars de 9 h à 16 h

Pour qui : Les enfants de 5 à 14 ans

Explications : Débutant ou avancé, votre enfant saura s’amuser toute la semaine en plongeant dans l’univers de différents styles de danse, principalement jazz, street-jazz et hip-hop. Apprentissage de chorégraphies, découverte de styles, ateliers de technique, de création et d’arts plastiques, périodes de jeux dirigées…

+ : Le vendredi 8 mars vers 16 h : présentation d’un spectacle dans les studios de l’école, devant parents et amis.

Prix : 242 $. Inscriptions en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou 514 521-3456. Infos  (Nouvelle fenêtre) .

En supplément : service de garde  (Nouvelle fenêtre) .

30 $ : matin (de 7 h à 8 h 45) ou soir (de 16 h 15 à 18 h)

48 $ : matin et soir

Quoi : Camp de biologie cellulaire pour les scientifiques en herbe  (Nouvelle fenêtre)

Où : Musée Armand Frappier, 531, boul. des Prairies, Laval

Quand : Du 4 au 8 mars, de 9 h à 16 h

Pour qui : Les enfants de 6 à 8 ans

Explications : Comme des scientifiques en recherche, les enfants enfileront un sarrau et réaliseront des expériences de laboratoire. Au programme : observation dans un microscope, recherche d’indices en vue de la résolution d’une mission : aider Lucy, une cellule amnésique, à retrouver la mémoire! À quel type cellulaire appartient-elle et quelle est son origine?

Prix : 215 $ (incluant le service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30) Inscriptions  (Nouvelle fenêtre) ou 450 686‐5641

En extra : Activité de relâche pour la famille – 5 ans et plus, du 2 au 9 mars : Enquête de diversité!  (Nouvelle fenêtre) : de 10 h à 11 h 30, de 13 h à 14 h 30 ou de 15 h à 16 h 30.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les enfants à la SAT Photo : Thomas Bertrand

Quoi : Camp DJ/VJ  (Nouvelle fenêtre)

Où : SAT (Centre de formation en arts technologiques), 1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Quand : Du 4 au 8 mars de 9 h à 16 h

Pour qui : 9 à 12 ans

Explications : Camp d’initiation à l’art de jouer au DJ, à la composition musicale et à la production audio, apprentissage des synthétiseurs et échantillonneurs, création de vidéos et montage, réalisation d’un projet audiovisuel en équipe animé par un professionnel de Campus SAT.

+ : Le vendredi 8 mars à 16 h : présentation des réalisations de la semaine devant parents et amis.

Prix : 390 $ Inscriptions  (Nouvelle fenêtre) . Infos  (Nouvelle fenêtre) ou 514 844-2033, poste 230. Seulement 10 participants par groupe.