La Place des Arts Junior propose des spectacles musicaux et des activités pour la relâche!

Quoi :  (Nouvelle fenêtre) Mile(s)tones  (Nouvelle fenêtre)

Où : Cinquième Salle de la Place des Arts, Montréal

Quand : Samedi et dimanche 23 et 24 février, à 14 h et à 16 h

Pour qui : les enfants de 6 ans et plus

Description : Spectacle musical sans paroles aux sonorités de jazz, présentant les compositions du grand Miles Davis. La compagnie belge Zonzo (un pianiste, un percussionniste et un trompettiste) propose des improvisations musicales sur un fond de projection de vidéos. La participation d’enfants sur scène est bien possible! Cet extrait traduit l’atmosphère de ce spectacle  (Nouvelle fenêtre) .

À noter : Soixante minutes qui intéresseront assurément les amateurs de musique jazz de tout âge.

Prix : 21,25 $ tarif unique. Billetterie en ligne (https://placedesarts.com/fr/evenement/milestones) ou 514 842-2112.

La relâche à la Place des Arts  (Nouvelle fenêtre) : un théâtre musical duquel découleront plusieurs activités gratuites.

---

Quoi :  (Nouvelle fenêtre) Chante, Edmond!  (Nouvelle fenêtre)

Où : Cinquième Salle de la Place des Arts, Montréal

Quand : Du 5 au 9 mars à 14 h

Pour qui : les enfants de 6 à 11 ans

Description : Edmond est un petit garçon qui adore chanter; il le fait particulièrement passionnément lors des déplacements dans la voiture familiale. Poussé par l’exaspération, son père l’abandonne deux fois sur le bord du chemin, mais revient évidemment le chercher quelques minutes ensuite; sauf la troisième fois, quand Edmond a 11 ans. Le petit garçon ne se décourage pas et s’enfonce dans la forêt avoisinante, où il rencontre les animaux qui, eux, apprécient son art vocal. Il y passera six jours merveilleux.

Cette histoire abracadabrante et loufoque est racontée par le comédien et chanteur Renaud Paradis, qui incarne Edmond. Il est entouré de deux chanteurs, de trois musiciens et de marionnettes. Ce spectacle opéra de 55 minutes, signé Sacré Tympan, alliant théâtre, musique et chant est drôle : les enfants rient beaucoup!

À noter : Les 6 et 9 mars, à 13 h 15, Simon Boulerice, auteur de la pièce Chante Edmond!, fera la lecture de son conte  (Nouvelle fenêtre) .

Prix pour la pièce Chante Edmond! : 21,25 $ tarif unique. Billetterie en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou 514 842-2112

---

En extra : Du 5 au 9 mars, de 13 h à 16 h 30, l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la PdA se transforme en forêt enchantée sonore. Jeux musicaux, rallye, bricolage, bibliothèque et autres activités inspirées de l’univers de cette pièce sont proposés GRATUITEMENT pour toute la famille.