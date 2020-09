3 trucs avec les enfants colériques

Un texte de Nadine Descheneaux

Apprivoiser les sentiments

Savoir discerner ses émotions n’est pas une mince tâche pour un enfant. Quand il se sent contrarié, il peut avoir de la difficulté à exprimer ce qu’il ressent. Pas facile pour lui de faire la différence entre la colère, la déception, la frustration, la tristesse, la jalousie, l’envie, etc. Apprenez-lui la palette des émotions possibles pour qu’il arrive à mieux exprimer ce qu’il ressent. Une bonne idée : lire des livres portant sur une grande variété d’émotions différentes. Les mots aident les enfants à gérer leur colère autrement que par des gestes.

Créer une échelle de colère

Toutes les colères ne sont pas identiques. Leur intensité non plus. Créez une échelle qui permet à l’enfant de vous exprimer la « grosseur » de sa colère. Vous pouvez utiliser l’image du volcan qui est prêt à exploser. Est-ce un petit bouillonnement que votre enfant sent en lui? Est-ce qu’il est tout près d’exploser? En étant capable de l’exprimer ou même de simplement reconnaître les signes qui annoncent le réveil de son volcan, il parviendra à mieux comprendre ce qui se passe en lui. Une bonne idée de lecture : le Guide d’entraînement pour apprivoiser son lion.

Remplir sa boîte d’outils

Pour calmer une colère, plusieurs trucs sont efficaces : courir, dessiner, se retirer dans sa chambre, etc. Demandez à l’enfant de noter plusieurs actions qui lui permettent de se calmer quand il vit une émotion forte. Écrivez ou dessinez ces astuces, et affichez-les dans sa chambre ou sur le réfrigérateur. La prochaine fois que la colère grondera, suggérez à l’enfant de choisir ce qui lui ferait du bien pour dompter son volcan. Posez-lui la question : « Qu’est-ce qui te ferait du bien? »

