Le Mois de l’histoire des Noirs à travers la littérature jeunesse

Titre : Pain-Doré

Auteurs : Kari-Lynn Winters (textes), François Thisdale (illustrations) et Nicholas Aumais (traduction)

Éditions : Isatis  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : La petite Fanny a la peau couleur dorée : sa mère est québécoise, son père, jamaïcain. Elle doit expliquer à sa grand-mère paternelle aveugle pourquoi les copains de l’école la surnomment Pain-Doré. Elle utilise des images alimentaires pour décrire la couleur de la peau de sa famille.

Mon avis : Intéressant parallèle pour dépeindre les couleurs de la peau, ce qui amène l’aïeule à y ajouter de beaux qualificatifs. Fanny dit que sa peau est de « couleur thé après y avoir ajouté du lait »; la vieille dame répond que c’est « chaud et délicieux ». Doucement amenée, la morale surface : on n’a pas à avoir honte d’être différent physiquement.

Titre : Rosa Parks

Auteures : Lisbeth Kaiser (textes), Marta Antelo (illustrations) et Françoise Major (traduction)

Éditions : La courte échelle  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Dès son enfance, Rosa Parks accorde beaucoup d’importance à la justice. En raison de la couleur de sa peau, elle subit de la ségrégation raciale. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas utiliser le même transport scolaire que les enfants blancs.

Adulte, elle refuse de céder sa place à une Blanche dans l’autobus, ce qui l’amène en prison. Mais, malgré tout, jamais elle n’abandonne l’idée qu’on ne juge pas la valeur d’une personne à la couleur de sa peau.

Mon avis : Album aux allures enfantines (courts textes et illustrations), mais à la morale inspirante. En extra, pour les lecteurs plus avancés : détails supplémentaires sur sa vie et une photo. De petite à grande est une collection présentant des femmes qui, à force de persévérance et d’entêtement, ont su prendre leur place dans la société. (Déjà parus : Marie Curie, Amelia Earhart et Ada Lovelace).

Titre : Voici Viola Desmond

Auteurs : Elizabeth MacLeod (textes), Mike Deas (illustrations) et Louise Binette (traduction)

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Une histoire qui rappelle celle de Rosa Parks : Viola Desmond s’est battue toute sa vie pour une justice sociale entre les Blancs et les Noirs. Malgré la prison et le jugement de culpabilité, elle n’a jamais abandonné. Elle a été innocentée 45 ans après sa mort.

Mon avis : Une nouvelle collection qui promet de par l’aspect visuel : un texte agrémenté de phylactères (genre bande dessinée) et de jolies illustrations. Une chronologie de vie et des photos historiques complètent l’album. (Deuxième titre : Chris Hadfield).

Titre : I Have a Dream (52 icônes noires qui ont marqué l’histoire)

Auteures : Jamia Wilson (textes) et Andrea Pippins (illustrations)

Éditions : Petit Homme  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Présentés par de courtes biographies, voici 52 femmes et hommes qui ont marqué l’histoire des Noirs d’hier et d’aujourd’hui, dans des domaines variés : Josephine Baker, Ali, Beyoncé, Usain Bolt, Michelle Obama, Nelson Mandela, les sœurs Williams…

Mon avis : I have a dream, a dit Martin Luther King. Les auteures, noires, offrent ce livre comme une lettre d’amour à leurs ancêtres, mais en font aussi un message d’encouragement aux générations présentes et futures. Illustrations aux couleurs vives; des photos des visages de ces icônes apparaissent en vignettes à la fin du livre.

Et… deux livres écrits par les mêmes auteurs

Auteurs : Éric Walters (textes) et Eugenie Fernandes (illustrations)

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Mon avis : Histoires touchantes bonifiées par les motivations de l’auteur Walters à fonder, à la suite de sa visite au Kenya, un programme pour héberger des dizaines d’enfants abandonnés par leurs parents et leur offrir des soins. Ce programme finance aussi des programmes liés à l’enseignement scolaire et à l’approvisionnement en eau.

---

Titre : Je m’appelle Baraka

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Une pauvre et vieille dame recueille neuf enfants, orphelins ou abandonnés par leurs parents, et en prend soin. Elle les nourrit et leur enseigne ce qu’elle connaît. Mais à bout de ressources, elle doit reconduire Muthini, le plus jeune, dans un orphelinat situé à plusieurs heures de marche. On accueille chaleureusement Muthini et on lui suggère de modifier son prénom (qui signifie « souffrance ») et d’opter pour Baraka (bénédiction). L’avenir de cet enfant sera alors tout autre.

---

Titre : Le puits de l’espoir

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Enfants et adultes kenyans doivent faire des kilomètres pour remplir des bidons à une source naturelle d’eau. C’est un travail ardu, car ils doivent creuser profondément. L’eau est une denrée convoitée et disputée entre les villageois.