Des beaux livres jeunesse pour Noël

Titres : Le bateau de fortune, Les mûres et La rivière

Auteurs : Olivier de Solminihac (textes) et Stéphanie Poulin (illustrations)

Éditions : Sarbacane  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Que font les trois amis dans Le bateau de fortune, au bord de la mer sans sceaux et pelles? Ils construisent un petit radeau et rêvent de partir sur les flots eux aussi. Le livre Les mûres signe la fin des vacances à la montagne et la dernière cueillette qui deviendra un souvenir qui a bon goût! La rivière montre la nature qui se découvre après l’hiver et cette belle rivière qui sépare deux mondes… mais qui cache des dangers!

Mon avis : Trois grands albums qui présentent les trois mêmes personnages pour le moins hétéroclites et démontrant une forte amitié. Michao, un ours sage et protecteur, Marguerite, une jolie petite chèvre blanche et un renardeau, narrateur de leurs aventures qui se déroulent dans des décors naturels qui diffèrent au fil des saisons. Les textes sont poétiques; l’auteur utilise des mots qui ne sont pas enfantins :

« Le ciel est en train de se vider de sa couleur. »

« Toute la rivière dégouline de nous et nos os sont devenus des grelots. »

« Le soleil nous éclabousse les yeux. »

Titre : Première neige

Auteure : Sabrina Gendron (textes et illustrations)

Éditions : De la Bagnole  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Maman raton laveur suivie de ses trois petits déambulent doucement dans la neige fraîchement tombée à la recherche de nourriture et d’un abri. Trois petits? Non : deux seulement, car le troisième est distrait par une feuille, une noisette ou une baie et perd de vue sa famille. La curiosité cède sa place à l’inquiétude.

Mon avis : Un premier album pour cette illustratrice devenue auteure. À mon avis, elle devra en pondre plusieurs autres du genre, car les petits en redemanderont. En tant qu’amoureuse de la neige et des animaux, j’ai tout de suite craqué pour cette histoire illustrée magnifiquement. Qui a dit que la simplicité n’était pas synonyme de beauté?

Titre : Le Petit Prince

Auteures : Agrès de Lestrade (adaptation du texte d’Antoine de Saint-Exupéry) et Valeria Docampo (illustrations)

Éditions : Alice  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Un classique que tout enfant devrait connaître, une histoire merveilleuse où l’imaginaire est primordial.

Mon avis : Cet album propose une adaptation du classique de Saint-Exupéry. J’ai lu cette histoire présentée de plusieurs façons et illustrée avec diverses techniques, mais cette adaptation figure parmi mes préférées. Les images des univers du Petit Prince sont jolies; on a le goût d’en faire partie. Les représentations de l’aviateur, du Petit Prince et du renard sont attachantes.

Titre : Petit Singe, détective privé

Auteurs : Brian Selznick et David Serlin (textes), Brian Selznick (illustrations) et Fanny Thuillier (traduction)

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Comme le titre l’indique, le détective qui résout cinq enquêtes est effectivement un petit singe, qui peine à enfiler ses pantalons, mais qui sait repérer des indices et trouver les coupables du vol des bijoux d’une cantatrice, du nez d’un clown, etc.

Mon avis : Un livre pour petits de près de 200 pages, mais avec si peu de texte qu’il sera parfait pour les premiers lecteurs ou pour une lecture à voix haute. Plus de 120 illustrations en noir et blanc (sauf pour les objets retrouvés, qui sont en rouge) en font un livre que je recommande fortement. Deux pages expliquent les œuvres ou objets qui meublent le bureau de Petit Singe, selon l’enquête qu’il mènera. Extrait  (Nouvelle fenêtre) .

Titre : La maison des merveilles

Auteurs : Brian Selznick (textes et illustrations) et Diane Ménard (traduction)

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les jeunes à partir de : 10 ans

Résumé : Plus de 650 pages pour raconter deux histoires : la première moitié est un roman graphique relatant l’histoire de Billy Merveille, le seul survivant d’un naufrage en 1766, et des générations d’acteurs qui le suivent. L’autre moitié est un texte dense qui conviendra aux lecteurs plus avancés. On se trouve en 1990, alors qu’un étudiant fugue afin de retrouver un oncle inconnu. Ces deux histoires se rejoignent malgré leur écart de plus de deux siècles.

Mon avis : Brian Selznick a plusieurs chefs-d’œuvre de littérature jeunesse à son actif. Ces précédents romans illustrés, L’invention de Hugo Cabret et Après la foudre, sont dans ma bibliothèque, où iront les rejoindre Petit Singe et celui-ci. Ses dessins toujours en noir et blanc sont comme un film qui défilerait image par image.

Titres : Le meilleur ami de l’homme, Nos compagnons les chats, Chevaux de rêve

Auteurs : Nicola Jane Swinney (textes), Bob Langrish (photos) et Véronique Bureau (traduction)

Éditions : Broquet  (Nouvelle fenêtre)

Pour tous les amoureux des animaux

Résumé : Près d’une quarantaine de races de chiens, de chats et de chevaux sont présentées en mettant l’accent sur ce qui rend chacune d’elle unique. Des encadrés « Fiche info » donnent des détails plus techniques : taille, couleur, poids, caractère…

Mon avis : Une collection pour les amoureux des chiens, des chevaux ou des chats. Chaque livre dévoile les beautés de l’un ou l’autre de ces animaux de compagnie et leurs caractéristiques; référence utile pour une famille qui aimerait adopter un nouvel ami. Les photos sont tout simplement majestueuses, plusieurs d’elles présentant l’animal en action, comme s’il était devant nous.