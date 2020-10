Taboue, la vie sexuelle des enfants?

Ce contenu a été écrit par Marie-Ève Bourassa, de notre partenaire Maman pour la vie  (Nouvelle fenêtre) .

« J’ai surpris mon fils avec son petit copain. Ils avaient les pantalons baissés et inspectaient chacun leurs organes génitaux. Sur le coup, j’ai figé. Sincèrement, je ne savais pas trop comment réagir… Fallait-il en parler à ses parents? »

Bien qu’on sache que la sexualité est naturelle, il n’est pourtant pas toujours aisé d’en parler ouvertement : ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit spécifiquement de la sexualité des enfants. En fait, la plupart des gens croient même que les enfants n’ont pas de sexualité, cette dernière n’arrivant qu’à l’âge de la puberté. Et pourtant…

Des êtres sexuellement actifs

Professeur de psychologie au Collège Marie-Victorin, Patrick Doucet vient tout juste de publier, aux éditions Liber (Nouvelle fenêtre) , un ouvrage fort pertinent qui vient bousculer plusieurs idées reçues, notamment la croyance qui veut que « les enfants normaux et bien élevés ne sont naturellement intéressés d’aucune façon par quelque activité sexuelle que ce soit jusqu’à ce qu’ils parviennent à la puberté ». En effet, en s’appuyant sur plusieurs observations et divers ouvrages, certains datant même d’il y a plus de 100 ans, le livre La vie sexuelle des enfants? (Nouvelle fenêtre) nous apprend, entre autres, que les enfants se masturbent, qu’ils peuvent s’adonner à des jeux sexuels et arrivent, parfois, à avoir des orgasmes. On y apprend surtout que tout ceci n’est pas un problème, et que ce n’est pas la faute de la pornographie ou des « moeurs décadentes de notre société ».

Normalité

En effet, on y relate diverses histoires, certaines, comme nous le disions, datant d’il y a plus de 100 ans (le psychiatre austro-hongrois Richard von Krafft-Ebing (Nouvelle fenêtre) en rapportait dans ses écrits). De tout temps, donc, l’enfant s’est adonné à certaines pratiques sexuelles, en explorant et en stimulant des zones érogènes, et ce, peu importe sa culture. Bien entendu, selon celle-ci et l’éducation sexuelle, les rapports de l’enfant à la sexualité peuvent changer.

« Je n’ai pas chicané mon enfant, mais je mentirais de dire que j’ai aimé ce que j’ai vu!, avoue Sophie D., qui a accepté de parler avec nous de ce sujet. Je me suis interrogée, entre autres, sur la normalité de la chose. »

« La plupart des parents ne souhaitent probablement pas que leurs enfants s’adonnent à de pareilles activités », note Patrick Doucet, qui soutient par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter : ces pratiques sont en quelque sorte normales et demeurent inoffensives, dans la mesure, bien sûr, où elles ne sont pas imposées à l’enfant. En outre, ce ne sont pas tous les enfants qui s’intéressent à ces jeux, et là encore, il n’y a pas de raison de s’inquiéter, puisqu'il n’y a pas de norme. « Les expériences sexuelles varient énormément d’un enfant à l’autre », dit l'auteur.

Pour une éducation sexuelle décomplexée

Qu’auriez-vous fait à la place de Sophie D.? Vous seriez-vous mis en colère, auriez-vous renvoyé l’ami chez lui? Ou auriez-vous plutôt proposé aux enfants de s’asseoir et de discuter? Auriez-vous appelé les parents du petit copain? Ou vous seriez-vous tout simplement éclipsé, les laissant à leurs jeux?

On a beau se dire ouvert, il n’est pas toujours facile de savoir comment agir... « La sexualité des enfants suscite, encore aujourd’hui, un malaise certain », explique Patrick Doucet, qui le déplore. « Curieusement, les enfants et les adolescents assistent, à la télé ou au cinéma, à des milliers de meurtres, tandis que nous veillons beaucoup plus scrupuleusement à ce qu’ils ne voient aucune représentation des activités sexuelles auxquelles ils se livreront tôt ou tard. » C’est pourquoi il faut, selon lui, répondre honnêtement aux questions des enfants sur la sexualité, sans les brusquer. « Plutôt que d’enseigner une attitude ou un malaise que l’enfant devra corriger quelques années plus tard, est-il aussi inconvenant que nous sommes disposés à le croire d’enseigner tranquillement aux enfants une attitude plus positive qu’ils développeront progressivement? », demande M. Doucet.

Une chose est certaine : la lecture de l’ouvrage de Patrick Doucet pose de grandes questions, mais permet, surtout, de lever le voile sur un sujet qui ne devrait pas être secret.

À lire : La vie sexuelle des enfants? (Nouvelle fenêtre) Tout ce qu’on aimerait sans doute savoir, mais qu’on ne souhaite peut-être pas entendre, de Patrick Doucet.