Un enfant, c’est le plus beau des cadeaux… et ça en reçoit, des cadeaux!

Un texte de Simon Laroche

Impossible de faire deux pas chez moi sans qu'un jouet se mette à klaxonner, à chanter l'alphabet ou (le plus effrayant) à rigoler... et, marcher sur un jouet qui fait du bruit, ça arrive toujours lorsque ton enfant est sur le point de s'endormir... #MauvaisKarma

Il faut savoir que les jouets de ma fille se multiplient encore plus vite que deux lapins durant la saison des amours. Si vous voulez grimper une montagne aussi haute que l'Everest, venez chez moi escalader son bac à jouets!

Dans un événement Facebook, lorsque tu écris « n’achetez pas de cadeaux! », on dirait que les gens prennent ça pour un défi. Et si je me fie aux grands-parents, toutes les raisons sont bonnes pour gâter leurs petits-enfants : « C’est Noël! », « c’est sa fête! », « c’est la pleine lune! »…

Pour vrai, si on vend tous les jouets de ma fille, elle va aisément pouvoir fréquenter les meilleures universités et s’acheter une maison, 12 voiliers et une couple de lingots d’or.

Comme cadeaux, je vous suggère d’offrir du temps, mais il faut vraiment le faire! Si tous les gens qui m’avaient dit qu’ils allaient un jour garder ma fille le faisaient, je n’aurais plus besoin de payer de gardienne jusqu’en 2028.

Et, on va se le dire : on reçoit beaucoup de cadeaux pas très adaptés à l’enfant… Ma fille commence à comprendre qu’elle contrôle ses doigts, et elle a reçu un jeu avec de minuscules pièces pour recréer la tour Eiffel en 1200 morceaux… MÊME MOI, JE N’AI PAS ÉTÉ CAPABLE D’ASSEMBLER TOUS LES MORCEAUX.

Les cadeaux, ça fait toujours plaisir. Mais, pour le bien de la planète, on pourrait peut-être réduire ses achats, acheter des articles usagés… Et on s’entend pour dire qu’un enfant, tout ce dont ça a besoin, c’est de l’amour et un vieux bol de margarine vide pour jouer avec.

