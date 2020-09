Enfants seuls à la maison : à quoi penser

Un texte de Nadine Descheneaux

Consignes claires et discussion

- Commencez par le laisser seul de courtes périodes et demandez-lui comment il a vécu son expérience. Tous les enfants ne sont pas prêts à rester seuls à la maison au même âge.

- Plus vous prévenez de scénarios possibles, moins vous serez inquiet! Discutez de ce qui est permis et interdit. Soyez toujours clair. Peut-il aller jouer dehors? Inviter un ami? Aller chez un ami? Utiliser l’ordinateur? Que peut-il faire et ne pas faire à la maison pendant votre absence?

- Soyez précis dans vos consignes et vos règles. Par exemple, s’il revient seul de l’école, vous pouvez lui demander de vous téléphoner à son retour.

- Rappelez-lui les règles à suivre en cas d’urgence (feu, accident, panne d’électricité, etc.). Il pourrait être bon d’avoir une trousse de premiers soins tout près.

Téléphone

- Laissez la liste de numéros de téléphone pour vous joindre bien en vue. Même s’il les connaît, dans le feu de l’action, il pourrait avoir besoin d’un rappel.

- Notez des numéros de téléphone de voisins ou amis à qui il peut téléphoner s’il est inquiet. Avertissez ces voisins ou amis que votre enfant pourrait leur téléphoner.

- Les téléphones sans fil sont bien pratiques, mais assurez-vous qu’ils soient toujours bien chargés ou facilement repérables dans la maison.

- Expliquez-lui ce qu’il doit faire s’il répond au téléphone (ce qu’il peut dire ou non). Vous pouvez aussi établir un plan : il regarde l’afficheur avant de répondre et ne le fait que si c’est des personnes précises (vous, grands-parents, etc.). Les autres personnes laisseront un message.

Portes

- Rappelez-lui de toujours verrouiller la porte.

- Établissez des consignes claires comme ne pas ouvrir la porte à moins d’une entente entre vous et lui (retour de son aîné de l’école, par exemple).

Repas

- Laissez une collation ou un repas qui ne nécessite pas de cuisson pour les premières fois.

- Évitez la manipulation d’objets potentiellement dangereux.

Saviez-vous que la Croix-Rouge canadienne offre le programme Prêts à rester seuls!  (Nouvelle fenêtre) aux enfants afin qu’ils apprennent à intervenir lors d’une situation d’urgence et à développer leurs compétences pour assurer leur sécurité? Informez-vous!

