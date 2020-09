À la découverte de l'espace à travers un concours et des livres jeunesse

Quoi : Concours Auteurs créatifs recherchés

Quand : Les histoires doivent être reçues sur le site web de l’Agence spatiale canadienne d’ici le 31 décembre 2018.

Pour qui : Tous les Canadiensde 9 ans et plus. Les auteurs seront divisés en groupes : de 9 à 12 ans, de 13 à 15 ans, et 16 ans et plus.

Explications : L’Agence spatiale canadienne attend vos histoires originales, jamais publiées, sur le thème de l’espace. Elles doivent intéresser les enfants de 3 à 8 ans et peuvent être composées par un seul auteur ou par un collectif d’auteurs.

Un comité choisira les textes gagnants, et l’un d’eux sera lu dans la Station spatiale internationale par l’astronaute David Saint-Jacques  (Nouvelle fenêtre) qui s’envolera dans l’espace le 3 décembre prochain.

À noter : Des critères bien spécifiques (langue, nombre de mots, visuel, format…) doivent être respectés pour que les histoires soient admissibles.Les textes doivent être soumis en ligne, accompagnés d’un formulaire  (Nouvelle fenêtre) dûment rempli.

+ : Radio-Canada offrira à toute la famille, sur plusieurs plateformes, des contenus variés afin de couvrir la mission de David Saint-Jacques.

En complément, voici des livres pour faire découvrir l’espace.

Titre : C’est comment, l’espace?

Auteures : Katie Daynes (textes) et Christine Pym (illustrations)

Éditions : Usborne  (Nouvelle fenêtre) , coll. Mes premières questions

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : En 12 pages, les enfants trouveront des réponses à plusieurs questions qu’ils peuvent se poser sur l’espace (qu’est-ce qu’on y trouve, comment s’y rendre, la façon de vivre des astronautes au quotidien…).

Mon avis : Les nombreux rabats (sept par page) captent l’attention des petits. Ceux-ci ont hâte de les soulever afin de trouver la réponse à la question qu’on trouve tout à côté. Ils adorent.

---

Titre : Le grand livre de l’espace animé

Auteurs : Anne-Sophie Baumann (textes) et Olivier Latyk (illustrations)

Éditions : Tourbillon  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Pour comprendre la conquête de l’espace, le système solaire et la Voie lactée. En prime : une demi-sphère sortant de la page représentant la Terre vue de l'espace.

Mon avis : Les jeunes aiment les languettes à tirer, les volets à ouvrir, les roues à tourner et les illustrations cartonnées qui sortent de la page. Une façon amusante d’apprendre!

---

Titre : Dans la combi de Thomas Pesquet

Auteure : Marion Montaigne (textes et illustrations)

Éditions : Dargaud  (Nouvelle fenêtre)

Pour les jeunes à partir de : 10 ans

Résumé : Enfant, Thomas Pesquet rêvait de devenir astronaute… et c’est devenu réalité! Le 17 novembre 2016, il décollait à bord d’un vaisseau Soyouz pour passer six mois dans la Station spatiale internationale.

Mon avis : L’histoire de cet astronaute est racontée par des anecdotes humoristiques et des infos contextuelles dans une BD de 200 pages. C’est parfait pour ceux qui préfèrent les BD aux longs textes.

---

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Une grande boite de jeux Photo : Deux coqs d'or

Titre : Je découvre l’espace

Auteures : Anne Thomas-Belli (textes) et Sally Bornot (illustrations)

Éditions : Deux coqs d’or  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Ce petit livre carré aux pages glacées présente l’espace en quatre chapitres : la conquête et la vie dans l’espace, l’univers (du big bang aux trous noirs), les différentes planètes du système solaire et les exoplanètes, les astéroïdes et autres objets célestes.

Mon avis : Le livre fait partie d’un coffret pratique qui inclut aussi une lampe de poche et trois rondelles permettant de projeter 24 images (photos ou dessins du système solaire, de nébuleuses et de conquête spatiale). Les textes concis sont adéquats pour initier les jeunes à l’espace.