Achat d’un habit de neige : 3 conseils

Un texte de Nadine Descheneaux

Prévoir la croissance

Entre la fin de l’automne et le printemps, votre enfant grandira. Prévoyez un habit de neige un peu plus grand qui permet certains ajustements (bretelles, boutons pour serrer le pantalon, manches qui se replient, etc.).

Miser sur les coupe-froid

Pour que vos enfants jouent dehors et soient bien au chaud, vérifiez les coupe-froid de son habit de neige : bande élastique pour fixer le manteau à la taille, bretelles avec pièce doublée pour un maximum de chaleur sur le dos, poignets intérieurs qui bloquent la neige et le vent, capuchon, etc.

Rechercher la durabilité

Si l’habit est imperméable (ce qui devrait être un critère d’achat!), informez-vous sur la façon de le laver afin de ne pas abîmer son imperméabilité. Quand vous faites votre choix, vérifiez aussi si le modèle possède des pièces protectrices aux genoux et sur les fesses pour minimiser l’usure prématurée et même les déchirures.

Quand l’achat de l’habit de neige sera fait et que les difficiles essayages seront passés, écoutez avec votre enfant la très rigolote histoire L’habit de neige (de Robert Munsch) racontée par Claude Despins.

De la même auteure :

5 gestes antipoux  (Nouvelle fenêtre)

Alléger les matins : 4 idées à essayer  (Nouvelle fenêtre)

Enfants sur Instagram : 6 règles pour eux...et pour nous!  (Nouvelle fenêtre)

Charge mentale : 4 trucs pour l'alléger  (Nouvelle fenêtre)

6 sites web à mettre dans les favoris de vos enfants  (Nouvelle fenêtre)