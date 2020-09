Papa sans filtre : les émotions que tu vas vivre en envoyant ton enfant à la garderie

Un texte de Simon Laroche

De mon côté, j’ai eu beaucoup de chance, j’ai trouvé l’endroit idéal rapidement : une garderie à deux pas de chez moi avec les meilleures éducatrices du monde (eh oui, désolé tout le monde, c’est moi qui les ai trouvées!), mais je ne me doutais pas que j’allais vivre autant d’émotions! Je vous offre donc des bribes de mon journal intime.

Trois jours avant son entrée à la garderie :

J’aurais dû poser plus de questions! Pourquoi est-ce que j’ai oublié de noter le nom complet de son éducatrice? J’aurais pu espionner son compte Facebook jusqu’en 2007 pour voir si elle est aussi gentille qu’elle en a l’air! Non, mais peut-être qu’elle mène une double vie ou un truc du genre… On n'est jamais trop prudent : depuis Mme Doubtfire, je me méfie de toutes les dames qui ont l’air rassurantes.

Première journée à la garderie :

Aujourd’hui, pour la première fois de ma vie, j’ai crié « LIBERTÉ! » les yeux dans l’eau! Je suis allé déjeuner seul au restaurant et j’ai eu le temps de lire le journal… J’AI LU LE JOURNAL! Ça ne m’était pas arrivé depuis la naissance de Lélé. Je suis allé la chercher très tôt, en un seul morceau, et on dirait qu’elle avait grandi.

Sept jours après son entrée à la garderie :

Ma fille est revenue de la garderie avec… son premier bricolage! Ma fille a fait quelque chose sans que je sois avec elle. Ayoye, elle s’émancipe déjà et elle n’a même pas toutes ses dents! Ma fille est une adulte!

Deux semaines après son entrée à la garderie :

Ma fille a vraiment l’air d’aimer son nouvel environnement. Elle ne pleure plus lorsque je la quitte… au contraire! Elle s’est déjà fait une amie de son âge qui s’appelle Amandine. Enfin, je comprends pourquoi ma fille dit Didine sans arrêt!

Et depuis, ça va de mieux en mieux. La garderie est devenue sa deuxième maison. D’ailleurs, je lève mon chapeau à ces femmes qui sont devenues la deuxième famille de ma fille, qui sont toujours de bonne humeur, pétillantes et passionnées... même à 7 h 30 du matin. Je lève mon chapeau à ses femmes en qui j’ai pleinement confiance, qui m’envoient des vidéos et des photos de ma fille, qui me textent lorsqu’elle est fiévreuse et qui m’écrivent avant de se coucher pour savoir si elle va mieux.

Éducatrices, je vous aime et je ne vous dirai jamais assez à quel point vous êtes importantes dans ma vie. Merci pour votre travail exceptionnel, et à demain matin!

