Le prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse

Titre : Gilles

Auteur : Mathieu Lavoie (textes et illustrations)

Éditions : Comme des géants  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Un oiseau tombe de son nid; la maman s’inquiète pour son petit qui est la cible d’un renard alléché. Une ruse lui permettra de sauver l’oisillon, qui n’a d’yeux que pour un ver de terre.

Mon avis : Une certaine fable de Lafontaine a sûrement servi d’inspiration à l’auteur. Ce livre est parfait pour les tout-petits avec ses pages dénudées. Sur celles de gauche s’inscrivent deux courtes phrases, sur celles de droite se trouvent les illustrations minimales.

Titre : Bleu

Auteur : Philippe Béha (textes et illustrations)

Éditions : Isatis  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : De courtes phrases qui utilisent le mot bleu et qui font réaliser qu’il est partout dans nos vies. « Bleu sur ton cœur, pluie chagrin. Bleu dans ton cœur, soleil demain ».

Mon avis : De la poésie écrite à la mesure des jeunes enfants. Des suites de mots qui ont du rythme et qui expriment leur quotidien. Une belle initiation à la forme d’écriture poétique.

Titre : Le chemin de la montagne

Auteure : Marianne Dubuc (textes et illustrations)

Éditions : Comme des géants  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Tous les dimanches, Madame Blaireau marche jusqu’au sommet de la montagne afin d’y observer la beauté du monde. Chemin faisant, elle observe la nature, salue les animaux qu’elle rencontre et leur rend service au besoin. Un chaton rencontré aspire à l’accompagner, mais il se croit trop petit. Elle l’encourage, et pendant la randonnée, lui enseigne ce qu’elle sait. D’un dimanche à l’autre, Lulu le chat écoute, observe et apprend. Le jour où elle sera trop faible pour marcher à ses côtés, ce sera à son tour de lui faire découvrir des merveilles.

Mon avis : Magnifique livre plein de douceur et de tendresse autant dans le texte que dans les illustrations. À sa lecture, on ressent un bien-être digne d’une promenade dans la nature. Les thèmes de l’amitié, de l’entraide, de l’ouverture à autrui, de la confiance et de la passation des connaissances sont doucement amenés. Un bel ouvrage sur le cycle de la vie.

Titre : ABCMTL

Auteurs : Jeanne Painchaud (textes) et Bruno Ricca (illustrations)

Éditions : Les 400 coups  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Histoire : À la fois un abécédaire et un livre explicatif, on y trouve une courte phrase et un collage de photos pour chacune des lettres de l’alphabet, qui font référence à un mot d’une réalité montréalaise.

Mon avis : À la fin du livre, on trouve 26 courts textes en compléments d'informations qui intéresseront les enfants un peu plus âgés. Le livre est illustré par des photographies d’objets représentant chacune des 26 lettres que le photographe a trouvées en déambulant dans la rue Sainte-Catherine.

Titre : Pow Pow t’es mort

Auteurs : Marie-Francine Hébert (textes) et Jean-Luc Trudel (illustrations)

Éditions : Les 400 coups  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Deux histoires de jeunes garçons alternent au fil des pages : celle de Manu, habitant une ville sans histoire, dont la seule préoccupation est que l’école finisse pour aller « tuer » des personnages à son jeu vidéo; celle de Unam, qui vit dans une peur constante avec la guerre qui hurle hors de sa maison… et son papa qui ne revient pas.

Mon avis : Un conte coup de poing. Où l’on dit tout sans tout dire. J’ai été frappée en plein cœur. Un livre émouvant pour les petits comme pour les grands.

Le livre gagnant est :

Le chemin de la montagne, écrit et illustré par Marianne Dubuc, paru aux éditions Comme des géants.

Cette auteure n’en est pas à son premier prix TD : elle l’a aussi remporté en 2016 avec son livre pour tout-petits L’autobus. Elle a aussi reçu le Prix du Gouverneur Général en 2015 pour Le lion et l’oiseau.

Ses livres sont traduits dans plus de 20 pays.